Teresa Czerwińska ma objąć ważną funkcję państwową

Była minister finansów Teresa Czerwińska ma objąć inną, ważną funkcję państwową; to przejście do innych zadań - powiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin.

We wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ministrów, którzy zdobyli w wyborach mandat europosła. Wśród odwołanych ministrów znalazła się również Teresa Czerwińska, choć nie ubiegała się ona o mandat w europarlamencie.

Nowo powołany wicepremier był pytany przez dziennikarzy o powody dymisji Czerwińskiej. Sasin poinformował, że ma ona objąć „inną, ważną funkcję państwową”.

To przejście do innych zadań - dodał. Pani minister Czerwińska przeprowadziła operację znalezienia, czy określenia źródeł finasowania dla tych projektów, które przedstawiliśmy przed wyborami. Ta operacja jest zakończona, bo w budżecie na ten rok te źródła zostały wskazane, pieniądze na realizację wszystkich deklaracji, jakie złożyliśmy w ostatnich miesiącach, są zabezpieczone - mówił.

Sasin podkreślił, że finanse publiczne są dzisiaj w „znakomitym stanie”.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów pani minister Czerwińska przedstawiała swój dorobek, a mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. Ten budżet zamknął się deficytem na poziomie 10 mld zł, czyli 4-krotnie niższym, niż był planowany - wskazywał. Nie ma dzisiaj żadnego innego powodu, który pozwoliłby mówić, że pani minister Czerwińska odchodzi z powodu czegoś złego, co dzieje się w publicznych finansach. Tak nie jest, odchodzi do innych zadań - oświadczył Sasin.

Dopytywany, czy Czerwińska odeszła z rządu na własne życzenie, Sasin odpowiedział: „z tego, co wiem, to tak”.

SzSz(PAP)