Ubezpiecz swój dom zanim będzie za późno!

Nad Polską przeszły ostatnio silne opady, przez kraj przepływa fala powodziowa na Wiśle. Wielkie szkody woda wyrządziła na południu Polski. Ponadto synoptycy zapowiadają, że zbliżające się lato może być kapryśne i i ostrzegają przed silnym wiatrem, opadami i burzami. Tegoroczna wiosna nie należy do przyjemnych. A żywioły tj. woda czy wiatr w jednej chwili potrafią zabrać dorobek całego życia. Dlatego naprawdę trzeba się ubezpieczać.

Firma LINK4 co prawda ostrzega swoich klientów przed zbliżającym się zagrożeniem wysyłając SMS-em alert pogodowy, ale oczywiście nikt nie jest w stanie wpłynąć na skutki przejścia trąby powietrznej, która zrywa dachy czy silnego wiatru, który niszczy drzewa, a te z łatwością wybijają szyby, podobnie rzecz ma się wysoką wodą, która zbiera wszystko. Ubezpieczenie jest jedynym sposobem na to, by otrzymać pieniądze na odbudowę domu, remont mieszkania czy pokrycie innych szkód, które niosą za sobą pogodowe perturbacje, z którymi właśnie się zmagamy. Zwłaszcza, że kosztuje to zaledwie kilkaset złotych za cały rok ochrony.

I tak płacąc np. 202 złote* na cały rok ubezpieczamy mieszkanie czy dom od następstw zawirowań pogodowych. Takich jak powódź, wichura, zalanie, grad, uderzenia pioruna, a także m.in. od przepięcia, obsuwania się ziemi czy upadkiem drzew i masztów. Ochroną można również objąć szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem – mówi Maciej Krzysztoszek z LINK4.

Nie tylko pogoda, ale i złodzieje

Bo warto podkreślić, że nie tylko pogoda jest zagrożeniem dla naszych domów czy mieszkań, szczególnie w czasie zbliżających się wielkimi już krokami wakacji. – O ile lato dla większości z nas jest czasem odpoczynku, to dla złodziei jest okresem żniw. Dlatego zamiast powtarzać sobie „mi to nie grozi” warto ubezpieczyć nie tylko mury, ale też mienie ruchome znajdujące się w naszych domach– wyjaśnia Maciej Krzysztoszek LINK4. Ze statystyk Policji wynika, że w 2017 roku w Polsce doszło aż do 65 514 tysięcy przypadków kradzieży z włamaniem. Najwięcej takich zdarzeń zanotowano w województwie dolnośląskim – 10 348, Statystki innych województw również nie przedstawiają się dobrze – w woj. śląskim dokonano 7 815 włamań do obiektów mieszkalnych, na Mazowszu 3 259 (z czego w samej tylko Warszawie 6 381), w łódzkiem 4 512, a w Wielkopolsce 3 623.

Ubezpieczenie LINK4 Dom chroni nie tylko sam obiekt lecz również wyposażenie domu m.in. meble, dywany, sprzęt (RTV, AGD, fotograficzny, sportowy), instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, biżuterię, a nawet ubrania. LINK4 DOM to szeroki zakres ubezpieczeń nieruchomości, nie tylko na czas wakacyjnego wyjazdu. Zakres ochrony oferowanej przez LINK4 jest bardzo szeroki, poza kradzieżą z włamaniem obejmuje m.in. ubezpieczenie od pożaru, zalania, przepięcia czy innych zdarzeń losowych, a dla szczególnie wymagających dostępny jest również wariant ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk. Ubezpieczyć można mieszkanie/dom których jesteśmy właścicielami, a także nasz majątek, który znajduje się w najmowanej przez nas nieruchomości, jak również nieruchomość w trakcie budowy czy przebudowy.

W ramach ubezpieczenia Assistance można liczyć na pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców. Pakiet ubezpieczeń Dom można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne w wariancie podstawowym- wówczas LINK4 weźmie odpowiedzialność za szkody jakie wyrządzimy np. zalewając mieszkania sąsiada. Natomiast ubezpieczenie OC w wariancie optymalnym obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku m.in. amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania przez nas sportu, używania dronów czy też gdy uszkodzimy czyjeś auto podczas jazdy na rowerze. Co ważne ochroną objęte są szkody jakie możemy wyrządzić na terytorium całej Europy.

Ostateczna wysokość składki za Pakiet ubezpieczeń LINK4 DOM zależy od wielu czynników. Należą do nich m. in. usytuowanie i wielkość ubezpieczanej nieruchomości oraz wartości ubezpieczanego mienia. Składkę można wyliczyć na stronie www.link4.pl. Tam też znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia. Polisę można kupić przez internet www.link4.pl, telefonicznie - pod numerem 22 444 44 44 lub u agentów.

*Składka 202zł została wyliczona dla domu jednorodzinnego murowanego własnościowego, o pow. 120 m2, rok budowy 1989 , znajdującego się w Kielcach, brak szkód przez ostatnie trzy lata. Suma ubezpieczenia murów i stałych elementów od zdarzeń losowych – 300 tys. zł. Suma ubezpieczenia dla mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z w łamaniem lub rabunku – 10 tys. zł.