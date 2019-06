Mamy w Polsce suszę

Na terenie Polskie występuje susza rolnicza; najgorzej jest w centralnej i północnej części kraju - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Susza dotknęła głównie uprawy zbóż jarych i ozimych oraz truskawek.

W drugim okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski - czytamy w komunikacie Instytutu.

Jak dodano, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -21 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW zwiększyła się o 27 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 marca - 20 maja).

Instytut podał, że susza rolnicza występuje na terenie ośmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.

Jak wyjaśniono, najniższe wartości KBW, od minus 120 mm do poniżej minus 139 mm, wystąpiły: na terenie Pojezierza Lubuskiego, na Równinie Kutnowskiej, na Pobrzeżu Szczecińskim: Uznam, Wolin, Wybrzeżu Trzebiatowskim, Równinie Gryfickiej, Pyrzyckiej, Wełtyńskiej, Wzniesieniu Szczecińskim; na Wybrzeżu Słowińskim, na Żuławach, na Pojezierzu Wschodniosuwalskim oraz na Równinie Bielskiej.

Na pozostałych obszarach środkowej i północnej Polski notowano wartości KBW wynoszące od minus 50 do minus 120 mm. Z kolei najwyższe wartości KBW, od minus 50 mm do 50 mm, wystąpiły na południu kraju, w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, oraz w południowej części województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz lubelskiego.

IUNG poinformował, że od 1 kwietnia do 31 maja największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 145 gminach Polski (5,85 proc. gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania liczba tych gmin wzrosła o 77. Susza w zbożach jarych dotknęła upraw w ośmiu województwach i dotyczyła 0,91 proc. gruntów ornych.

Instytut wskazał, że susza nie ominęła również zbóż ozimych. Wystąpiła w 61 gminach Polski (2,46 proc. gmin kraju); w stosunku do poprzedniego okresu raportowania to o 16 gmin więcej. Susza w oziminie dotknęła siedem województw - 0,29 proc. gruntów ornych.

Susza nie ominęła też upraw truskawek (20 gmin - 0,81 proc. gmin kraju, o cztery mniej). Brak wody w tych uprawach był odnotowany w czterech województwach i dotyczył 0,02 proc. powierzchni gruntów ornych.

Stwierdzamy wystąpienie na dużym obszarze środkowej i północnej Polski niedoborów wody dla roślin uprawnych wynoszące od minus 50 do minus 120 mm, a w niektórych rejonach nawet od minus 120 do minus 139 mm. Na terenach objętych największym deficytem wody, powodującym obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych, wystąpiły straty tej wielkości w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz truskawek - poinformował Instytut.