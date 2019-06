Francja: Zakaz wyrzucania niesprzedanych przedmiotów

Francuski rząd planuje zakazać supermarketom i producentom niszczenia niesprzedanych artykułów nieżywnościowych - oświadczył we wtorek premier Francji Edouard Philippe. To krok w ramach walki z marnotrawstwem na rzecz ochrony środowiska.

Możemy uniknąć skandalicznego marnowania produktów i przedmiotów, które są w idealnym stanie - powiedział dziennikarzom Philippe.

Ogłaszając ten „pierwszy na świecie” plan, szef rządu wyjaśnił, że producenci czy dystrybutorzy będą musieli oddać bądź przerobić niesprzedane artykuły. Chodzi o takie towary jak ubrania, sprzęt elektroniczny czy przedmioty plastikowe. Przepisy mają wchodzić w życie stopniowo między końcem 2021 a końcem 2023 roku, uzupełniając przyjęte już w ostatnich latach regulacje wymierzone w marnowanie żywności.

Według danych rządowych każdego roku we Francji wyrzucane lub niszczone są artykuły nieżywnościowe o wartości ponad 650 mln euro, czyli pięć razy wyższej niż wartość darowizn, w ramach których te produkty są oddawane.

Jak podkreśla agencja AFP, do niszczenia niesprzedanych artykułów dochodzi zarówno wśród dużych dystrybutorów, jak i luksusowych marek. Rząd zapowiada, że zmiany mają dotyczyć w szczególności sektora luksusowego, którego przedstawiciele obawiają się, że doprowadzi to do utworzenia równoległego rynku podróbek.

Tworzone obecnie nowe przepisy prawdopodobnie będą przewidywać wyjątki dotyczące produktów, których nie można użyć po pewnym czasie, jak na przykład podkładów do makijażu.

SzSz (PAP)