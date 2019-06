Wielomilionowa wygrana w Eurojackpot dla Polaka!

Gracz Eurojackpot ustanowił nowy rekord wygranej w historii polskich gier liczbowych. Sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych – tak gigantyczna wygrana padła 10 maja pod Łodzią.

W Eurojackpot bierze udział kilkanaście europejskich państw i gracze z różnych krajów wspólnie składają się na ostateczną wygraną. Właśnie dlatego główne wygrane osiągają tak spektakularne kwoty. I oto z dnia na dzień zwyczajny Polak lub Polka (organizator nie ujawnia danych) trafia do drugiej setki najbogatszych osób w kraju.

Taka wygrana to coś o wiele więcej niż zaspokojenie codziennych potrzeb lub marzeń o domu, samochodzie czy wakacjach. A nawet o luksusowych apartamentach, jachtach czy podróży dookoła świata. Wygrana w Eurojackpot sprawia, że realny staje się nawet lot w kosmos. Taka niecodzienna wycieczka samolotem rakietowym Lynx, który może pomieścić pilota oraz jednego pasażera kosztuje 95 tys. $ za osobę. W tej cenie XCOR sprzedał już około 300 biletów, co dało firmie dużo środków na rozwój swoich statków kosmicznych. Zakup własnej wyspy w dowolnym miejscu świata to kwota kilkudziesięciu milionów dolarów. Dla przykładu oferty wysp na Karaibach znaleźć można w przedziale od 1 do 60 mln $. Najdroższa rezydencja na Polskim rynku nieruchomości wystawiona została na sprzedaż za 105 mln zł. Szczęśliwego gracza stać zatem będzie na dowolną inwestycję w nieruchomość w Polsce.

Możliwości, jakie stają teraz przed szczęśliwym graczem są wręcz nieograniczone. Życie na wysokim poziomie umożliwią mu już same odsetki od lokaty. Ale może być to również początek przygody życia, własnego biznesu, inwestycji w sztukę czy działalności charytatywnej. Wielu chciałoby mieć dylemat, co zrobić z taką wygraną. Dlatego warto rzucić szczęściu wyzwanie i zagrać w Eurojackpot.

Trwa Złota Loteria Eurojackpot, a w niej dodatkowo ponad 660 atrakcyjnych nagród Teraz, kupując zakład gry Eurojackpot w Złotej Loterii, każdy gracz ma szansę na dodatkowe wygrane. Odbiera kupon z kodem loterii promocyjnej, a wraz z nim szansę na jedną z ponad 660 atrakcyjnych nagród.

Do wygrania są dwie toyoty C-HR, ponad 80 zegarków, 25 sztabek złota oraz ponad 550 bonów upominkowych. Warto się pospieszyć. Złota Loteria Eurojackpot trwa do wyczerpania puli kodów promocyjnych, nie dłużej jednak niż do 7 czerwca 2019 r.