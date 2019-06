Zarobki młodych pod lupą fiskusa i firm

W ministerstwie finansów trwają prace nad wprowadzeniem zerowej stawki PIT dla osób do 26 roku życia. Jednak nie bez ograniczeń - przewidywane są bowiem limity dotyczące wynagrodzeń.

Przepisy mają wejść w życie już 1 października tego roku i obejmować wyłącznie osoby zatrudnione na etatach.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przypomniała wczoraj w jednym z wywiadów, że celem zerowego PIT dla młodych jest stworzenie korzystnych warunków dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy, ale na pewno nie zachęcanie przedsiębiorców do omijania prawa.

Resort finansów już ponad miesiąc temu przedstawiając projektowane zmiany podatkowe podał, że poziom rocznego limitu dla młodych ma wynieść 42 764 zł. Jeśli zostanie przekroczony, wówczas pracownik będzie opodatkowany według skali podatkowej.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zwolnienia z PIT jest także umowa o pracę, bo prowadzenie działalności gospodarczej nie kwalifikuje do tego zwolnienia.

Biorąc pod uwagę przyznany limit wynagrodzeń – zarobki młodej osoby, która chce skorzystać z zerowej stawki nie mogą przekraczać dokładnie 3 563,67 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia za pracę absolwentów i osób z małym stażem zawodowym (tych do 26 roku życia)są mocno zróżnicowane - ci najbardziej potrzebni pracodawcom już na starcie kariery mogą liczyć na znacznie więcej niż 3,5 tys. brutto.

Z opublikowanych w kwietniu tego roku danych przygotowanych przez serwis zarobki.pracuj.pl wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie „na start” w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim (z tych województw pochodzi najwięcej ogłoszeń pracodawców na portalu pracuj.pl) wynoszą 5 700 zł brutto. Otrzymują je początkujący programiści.

Wysokie wynagrodzenia początkowe mają też pracownicy w innych poszukiwanych specjalizacjach, jednak wszystkie związane są z rozwojem oprogramowania – różnice w zarobkach pomiędzy regionami są niewielki(5 500 – 5 700).

Do 5 500 zł brutto zarabiają też początkujący pracownicy działów badań i rozwoju (R&D) – ale tu występują spore różnice regionalne – w Warszawie mogą uzyskać nawet o 1 200 zł brutto więcej niż w woj. małopolskim.

„Na start” w badanych regionach dobrze, bo w granicach 5 000 zł brutto płaci też ogólnie bankowość i marketing.

Biorąc pod uwagę dwuletni staż zawodowy – a do 26 roku życia wiele osób ma już za sobą taki staż - zarobki są jeszcze wyższe w wybranych specjalnościach.

Według serwisu Pracuj.pl największe wzrosty w wynagradzaniu widać w przypadku programowania - w woj. mazowieckim różnica wynosi aż 82%, w małopolskim - 78%, a w dolnośląskim - 68%. Spore wzrosty widoczne są w przypadku administracji IT (najwięcej - 58% w woj. dolnośląskim) i inżynierii (58% w Mazowieckim).

Pracuj.pl jest największym portalem ogłoszeń o pracę i miał w pierwszym kwartale tego roku pond 152 tys. ofert. Prawie co trzecie ogłoszenie (30%) dotyczyło specjalistów ds. handlu i sprzedaży – to najpopularniejsza grupa pracowników. Na drugim miejscu znajdowali się specjaliści od obsługi klienta (22%), a trzecią najpopularniejszą grupę stanowili eksperci ds. IT (15% ofert). Poza tym w I kwartale tego roku dużym zainteresowaniem cieszyli się także finansiści (13%), inżynierowie (11%) i logistycy (8%). A ta ostania grupa zawodowa odnotowała także największy wzrost liczby zamieszczanych ofert w stosunku do zeszłego roku – aż o 17%.