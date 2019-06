Trump: Będzie podwyżka ceł na import z Meksyku

Przebywający z wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent USA Donald Trump oświadczył, że cła na cały import z Meksyku w ramach sankcji za przepuszczanie imigrantów w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wejdą w życie. Meksyk z kolei liczy, że do tego nie dojdzie.

W ubiegłym tygodniu Trump zagroził, że 10 czerwca obłoży cłami cały import z Meksyku, jeśli państwo to nie podejmie działań mających zaradzić problemowi nielegalnej imigracji. Strona meksykańska przygotowuje propozycję w tej sprawie, która ma zostać przedstawiona w środę urzędnikom w Waszyngtonie.

Zobaczymy, czy możemy coś zrobić, ale myślę, że raczej taryfy pójdą dalej – powiedział Donald Trump. - Meksyk powinien przyspieszyć i powstrzymać to natarcie, tę inwazję na nasz kraj - mówił amerykański prezydent, odnosząc się do napływających do USA migrantów.