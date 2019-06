Banki powinny być uczciwsze w stosunku do klientów

Banki w Polsce muszą lepiej zaspokoić rosnące potrzeby i oczekiwania klientów odnośnie sposobu ich obsługi - ocenia KPMG. Jak dodano, w perspektywie długoterminowej wygrają na polskim rynku te banki, które są w stanie lepiej usatysfakcjonować swoich klientów.

Analizy doświadczeń polskich konsumentów z markami z różnych branż wykonane przez KPMG wskazują, że Polacy oceniają gorzej niż w wielu innych branżach sposób, w jaki są obsługiwani przez banki. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że banki z Polski są rozpoznawane w Europie jako liderzy zaawansowanych cyfrowych rozwiązań, służących do obsługi klienta. Jednak sama cyfrowość nie wystarcza do usatysfakcjonowania klientów - wiarygodność banków jest przykładowo nadwyrężana przez naliczanie dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem konta, których wcześniej klient nie był świadomy, na co zwróciło uwagę aż 46 proc. respondentów badania wykonanego na zlecenie KPMG w kwietniu 2019 r. - przekazało KPMG w środowym komunikacie.