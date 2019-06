Tchórzewski zapewnia o wsparciu dla kogeneracji

Wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej, produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji to jeden z priorytetów Ministerstwa Energii - zapewnił w środę minister Krzysztof Tchórzewski. Jak dodał, ME pracuje nad strategią ciepłownictwa.

Jak poinformowało w środę w komunikacie ME, minister w środę na I Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym mówił m.in., że przed sektorem ciepłownictwa i kogeneracji w najbliższych latach stoi wiele wyzwań związanych m.in. z wymogami środowiskowymi oraz przepisami zawartymi w pakiecie zimowym. „Dlatego pracujemy intensywnie nad Strategią dla ciepłownictwa, którą, mam nadzieję, uda się zaprezentować już wkrótce” - powiedział Tchórzewski.

Ministerstwo podkreśliło, że działania te mają duże znaczenie dla budowy nowych jednostek kogeneracji i rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Przyczynią się one nie tylko do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, ale i w znaczący sposób wpłyną zarówno na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego, oraz ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych - napisało ME w komunikacie.

Minister podkreślił też znaczenie właściwego wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji poprzez ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakiet rozporządzeń w tym zakresie. - To jeden z priorytetów Ministerstwa Energii - zaznaczył.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została w styczniu podpisana przez prezydenta. Ma ona poprawić jakość powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Nowy system wsparcia zastąpi system oparty o świadectwa pochodzenia, który wygasł z końcem 2018 r. i polegać będzie na wypłacie odpowiednich premii za wyprodukowanie energii elektrycznej.

Podczas I Kongresu Kogeneracji Tchórzewski został uhonorowany nagrodą „Przyjaciel Kogeneracji” za wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych dla rozwoju kogeneracji w Polsce.(PAP) Uczestnicy Kongresu podpisali również Deklarację Końcową I Kongresu Kogeneracji. Podkreśla ona znaczenie kogeneracji w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej oraz określa działania mające przyśpieszyć jej rozwój.

SzSz(PAP)