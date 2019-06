Problem z truskawkami: Znowu za niskie ceny w skupie

Tanie surowce rolnicze oraz problemy z eksportem produktów rolno-spożywczych będą utrzymywać ceny detaliczne żywności na niskim poziomie co najmniej w pierwszym półroczu 2015 r. Będzie to sprzyjało ożywieniu krajowego popytu na żywność - uważają eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dodajmy do analizy IERiGŻ jako komentarz takie równanie: Niskie ceny produktów…