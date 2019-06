Młodzi miniprzedsiębiorcy zaprezentowali swoje Produkciki w MPiT

Mimo, że są dopiero uczniami szkół średnich, mają głowy pełne pomysłów oraz chęci i energię do rozwijania własnego biznesu. W dniach 4-5 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zmierzyli się w Finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019. To już 25. edycja wydarzenia. W gali finałowej udział wzięła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 1994 r. Jest elementem programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Dzięki niemu powstało już ponad 6 300 młodzieżowych mini firm. Finał tegorocznej 25. edycji tego wydarzenia jest realizowany we współpracy z Citi Foundation. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło inicjatywę Patronatem Honorowym.

Kilkadziesiąt miniprzedsiębiorstw, wybranych spośród 288 założonych przez uczniów w roku szkolnym 2018/2019, zaprezentowało w MPiT swoje produkty i usługi. To m,in. kosmetyki, ekologiczna galanteria użytkowa, wyroby cukiernicze, sznurówki z nadrukami, poduszki o niebanalnych kształtach, produkty z wosku pszczelego, maty węchowe dla domowych pupili czy też usługi turystyczne, a nawet… ul-hotel dla dzikich pszczół. Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli świata biznesu, oceniła umiejętności prezentacji i sprzedaży oraz rozwiązywania problemów biznesowych młodych przedsiębiorców.

– Udział w konkursie Produkcik 2019 to dla uczniów z jednej strony szansa na poszerzenie wiedzy ekonomicznej, z drugiej zaś znakomita okazja na zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Z radością i podziwem patrzymy, jak tak młode osoby biorą sprawy w swoje ręce. Już za kilka lat to właśnie spośród Was będą się rekrutować liderzy polskiej przedsiębiorczości. Przyglądanie się Waszej aktywności w biznesie i wynikom Waszej pracy, które dzisiaj zaprezentowaliście, stanowi dla nas inspirujące doświadczenie. Swoją pasją, konsekwencją w działaniu i determinacją w biznesie pokazujecie, że warto nie tylko marzyć, ale także wcielać te marzenia w życie – dodała szefowa MPiT.

– Każde miniprzedsiębiorstwo to mała firma zorganizowana na wzór spółki jawnej. W ramach działalności uczniowie analizują rynek, gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, oferują produkty bądź usługi, prowadzą działania marketingowe i poznają aspekty finansowe prowadzenia przedsiębiorstwa. W bezpiecznych warunkach uczniowie podejmują prawdziwe ryzyko biznesowe – wyjaśnił prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniew Modrzewski.

LAUREACI KONKURSU PRODUKCIK 2019

Nagrodzono trzy najlepsze firmy. Otrzymały one tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

Pierwsze miejsce (nagroda Grand Prix) dla firmy Take and Tie z I LO im. Edwarda Dembowskiego z Zielonej Góry. Drugie miejsce zajęła firma BioBee z LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, a trzecie firma Box and Socks z CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie. Miniprzedsiębiorstwa zostały też wyróżnione w kategoriach: stoisko i umiejętności sprzedaży oraz prezentacja. Otrzymały je odpowiednio: Sleep”ki z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Green Company z XI LO im. Rtm Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano Euroclear Diversity and Inclusion Award. Zdobyło ją firma Take and Tie za inkluzywny styl zarządzania, dbałość o środowisko naturalne i wrażliwość społeczną.

Po raz kolejny wręczono FedEx Access Award. W tym roku otrzymała ją firma BioBee. Celem tej nagrody jest wyróżnienie innowacyjnego pomysłu na biznes, który w zrównoważony sposób wspiera rozwój społeczności lokalnej, a równocześnie stara się działać na większych rynkach.

Take and Tie weźmie udział w europejskim finale JA Europe Company of the Year Competition, który odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2019 r. w Lille (Francja). Uczniowie z Polski będą rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z niemal 40 krajów.

MPiT/ as/