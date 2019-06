Dzisiaj rząd zajmie się budżetem

Na czwartkowym posiedzeniu rządu będziemy mówić o założeniach budżetu na przyszły rok - zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Jak dodał, rząd zajmie się również projektem noweli ustawy o VAT, który zakłada uszczelnienie podatku w handlu internetowym.

Pytany w radiowej Jedynce o to, czy na czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów będzie omawiany budżet, Sasin przytaknął. „Na poprzednim posiedzeniu rządu mieliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, a dzisiaj będziemy mówić o założeniach budżetu na rok przyszły” - powiedział.

Jak podkreślił, budżet to „fundament realizacji wszystkich projektów rządowych”. „Będziemy też na pewno rozmawiać o tej perspektywie, która przed nami, o tych ustawach vatowskich, które będą powodowały, że uszczelniamy cały czas ten podatek” - powiedział.

Wśród zmian mających na celu uszczelnienie VAT jest m.in. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystali podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

W rozmowie z PAP w maju wiceszef MF Tomasz Robaczyński informował, że założenia makroekonomiczne do budżetu na 2020 r. będą podobne do tych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, ale mogą się trochę zmienić. Dodał, że deficyt budżetu w br. będzie się pogłębiał w kolejnych miesiącach; jeśli chodzi o cały rok, to MF trzyma się ustawy budżetowej.

„Na razie zakładamy deficyt ustawowy (28,5 mld zł). Na razie prognozy nam pokazują, że deficyt w kolejnych miesiącach będzie się utrzymywał, czy też powiększał, w związku z realizacją trzynastki i kolejnych propozycji rządowych. Na razie posługujemy się kwotami ustawowymi” - mówił Robaczyński.

