Będą rekompensaty dla branż energochłonnych

Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem ustawy o rekompensatach dla branż energochłonnych z tytułu cen energii, autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - powiedziała w czwartek szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, chodzi o ok. 300 podmiotów, takich jak huty, rafinerie, papiernie, które konsumują niemal 20 proc. energii produkowanej w Polsce

Przeznaczono na to około 900 mln zł w przyszłym roku. To jest mechanizm długoterminowy i w każdym roku będzie to około 900 mln zł, które na mocy wniosku złożonego przez te zakłady będą mogły uzyskać rekompensaty bezpośrednie - powiedziała.