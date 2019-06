Adamczyk: Hulajnogi jak rowery

Użytkownicy urządzeń transportu osobistego, w tym hulajnóg elektrycznych, będą mieli - zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy - prawa i obowiązki w większości takie, jak rowerzyści, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Będą więc mogli poruszać się drogami dla rowerów. Jednocześnie zostanie wprowadzone techniczne ograniczenie prędkości UTO do 25 km/h.

Zależy nam, by uregulować kwestie UTO. Dziś często spotykane są w dużych miastach w Polsce, wykorzystywane przez turystów i mieszkańców. Nie klasyfikowane pod względem prawnym] UTO są swoistym zagrożenie” - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Polacy pokochali hulajnogi elektryczne, widać to w Warszawie i innych miastach. To są plusy, bo to alternatywne środki komunikacji, ale to też zagrożenie. Założeniem projektu jest uregulowanie przemieszczania się UTO - dodał wiceminister Rafał Weber.