PGNiG kupuje udziały w Królu Learze

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przejmie 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym, w koncesjach PL146 i PL333, od Total E&P Norge, podała spółka. Przypadającą na PGNiG wielkość wydobycia szacuje się na 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie, a początek produkcji zaplanowano na 2025 rok.

Ze względu na potencjał dalszej współpracy strony transakcji uzgodniły nie ujawniać jej wartości, podano w komunikacie.

Król Lear to jedno z największych niezagospodarowanych dotychczas odkryć na Morzu Północnym. To kolejny w ostatnim czasie nasz zakup na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Rozwijamy działalność upstream w Norwegii zgodnie z założeniami ‘Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG’. Gaz wydobywany z tego złoża będzie w przyszłości kierowany do Polski gazociągiem Baltic Pipe - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.