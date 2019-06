Broniarz rozpocznie nową wojnę z rządem?

Wątpliwości jest sporo, uwag jest dużo - powiedział PAP prezes Związku Nauczycielskiego Sławomir Broniarz, komentując przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Jego zdaniem niejasne są m.in. przepisy dotyczące terminu wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Na stronie Sejmu w czwartek opublikowano przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Dotyczy on m.in. podniesienia średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenia świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego.

Zdaniem szefa ZNP „źle się stało, że ten projekt jest projektem poselskim, bo to eliminuje nas z możliwości dyskusji na temat jego zawartości, a jest tam kilka punków, które tej dyskusji wymagają”. Broniarz powiedział, że porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zostało zawarte 7 kwietnia br. i przez ten czas projekt mógł zostać przygotowany jako przedłożenie rządowe.

„Wątpliwości jest sporo, uwag jest dużo. Wydawało się, że to będzie naturalne, że partnerzy społeczni będą mieli czas i możliwość zabrania głosu. Teraz okazuje się, że takiej możliwości nie mamy, poza posiedzeniem sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży” - powiedział. Dodał, że liczy na rzeczową, merytoryczną dyskusję oraz na czas na zgłoszenie uwag, które następnie będą uwzględnione przez rząd.

Zdaniem Broniarza projekt zawiera przepisy, „które budzą wątpliwości, choćby ze względu na niejasne sformułowania”. „Projekt ten mówi wyraźnie, iż podwyżka jest wdrażana od września do grudnia. Jak to należy rozumieć? Czy mamy czas na realizację tego pomysłu w takiej przestrzeni? Czy będziemy te pieniądze otrzymywać od września do grudnia? Czy może rząd tylko w grudniu nam wypłaci? Pytań jest cała masa” - podkreślił szef ZNP.

Wskazał także, że zgodnie z projektem minimum trzystuzłotowy dodatek za wychowawstwo otrzymywać będą jedynie nauczyciele zatrudnieni w szkołach. „A co z nauczycielami wychowawcami w przedszkolu? Przecież nie może być tak, że ta grupa zawodowa zostanie pozbawiona tego dodatku” - powiedział.

Dodał, że w projekcie nie ma informacji o jego finansowaniu. „Przecież to jest wydatek przekraczający miliard złotych, a tu nie ma żadnych gwarancji finansowych” - powiedział.

Broniarz podkreślił także, że strajk nauczycieli rozpoczął się już dzień po tym, jak rząd zawarł porozumienie z Solidarnością. „To znaczy, że nauczycieli nie zadowalała ta sytuacja, więc wydaje nam się, że warto, abyśmy na ten temat rozmawiali i wszelkie wątpliwości rozstrzygali na korzyść tych, którzy te wątpliwości zgłaszają” - zaznaczył.

Zgodnie z projektem od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. „Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia” - czytamy w uzasadnieniu.

Po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto).

Z kolei - jak czytamy w uzasadnieniu - tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie: nauczyciela stażysty - 3338 zł, nauczyciela kontraktowego - 3705 zł, nauczyciela mianowanego - 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego - 6141 zł. Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela (m.in. za wysługę lat, motywacyjny, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa).

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenia nie odpowiada rzeczywistym zarobkom nauczycieli, gdyż dostają oni tylko po kilka dodatków z listy, a wysokość niektórych z nich jest niska.

Według autorów projektu, pieniądze na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zagwarantowane będą w zwiększonej subwencji oświatowej dla samorządów. Podano również, że środki na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nieobjętych subwencją zapewniony jest w ich dochodach własnych. Jak zaznaczono dochody własne samorządów „w ostatnich latach wykazują silną dynamikę wzrostową”.

Inne zmiany proponowane w projekcie nowelizacji to m.in.: ustalenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wysokości 1000 zł oraz zmiany zasady oceny pracy nauczycieli i awansu.

PAP/ as/