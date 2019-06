Obrońcy kornika będą niepocieszeni ! Przyszedł czas na bobra

Resort rolnictwa chce, by bobry trafiły na listę zwierząt łownych z możliwością wykorzystania ich do celów kulinarnych - poinformował w piątek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Prowadzę rozmowy z ministrem środowiska, by pod pełną kontrolą przekwalifikować bobry i wprowadzić je na listę zwierząt łownych, czyli takich, na które pod określonymi rygorami będzie można polować” - powiedział Ardanowski. Dodał, że chce również, aby to zwierzę mogło być wykorzystane do celów kulinarnych.