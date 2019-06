Adamczyk: kraje UE deklarują wsparcie dla Via Carpatia

Polska chce, by Via Carpatia była jednym z głównych europejskich szlaków komunikacyjnych - mówił w czwartek w Luksemburgu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak podkreślił, ministrowie transportu wielu krajów UE zapowiedzieli poparcie dla tego szlaku na forum unijnym.

W połowie kwietnia państwa popierające budowę Via Carpatia podpisały w Łańcucie (Podkarpackie) wspólny wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie tego szlaku do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Chodzi o to, aby stał się on jednym z głównych europejskich szlaków transportowych.

To jest nasz cel - aby Via Carpatia była jednym z głównych szlaków europejskich. Dzisiaj mam deklarację wielu ministrów transportu, że nasz kolejny postulat, dziś podniesiony w czasie Rady, zostanie poparty” - powiedział Adamczyk dziennikarzom w przerwie spotkania ministrów transportu krajów UE w Luksemburgu.

Dodał, że na ten temat rozmawiał w czwartek z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc.

Podkreślił, że jeszcze przed trzema, czterema laty, gdy Polska mówiła o Via Carpatii, pojawiały się pytania o to, co to za projekt.

Dziś Via Carpatia jest tematem wszystkim znanym” - zaznaczył.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ten planowany szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W projekt zaangażowana jest także Turcja. Odnoga Via Carpatii z regionu Sofii w Bułgarii ma skierować się przez Płowdiw w kierunku granicy bułgarsko-tureckiej, a następnie dotrzeć do Stambułu. Ma to pozytywnie wpłynąć na współpracę gospodarczą między Turcją a państwami Bałkanów i Europy Śródko-Wschodniej.

Wniosek o wpisanie Via Carpatii do sieci TEN-T został podpisany na zakończenie odbywającej się w Łańcucie konferencji „Korzyści dla regionów wynikające z wdrożenia trasy Via Carpatia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, a także Komisji Europejskiej.

Również w kwietniu PE poparł nowelizację rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, która zakłada wpisanie Via Carpatii na unijną listę inwestycji priorytetowych.

Wcześniej porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte w drodze trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską.

To zagwarantuje finansowanie tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach, jak np. Rzeszów - Barwinek, ze środków unijnych. To wielki dzień dla szlaku Via Carpatia - mówił europoseł Tomasz Poręba (PiS).

W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie tego międzynarodowego korytarza transportowego i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę. W ramach tego instrumentu realizowane będą najważniejsze europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-27. Uwzględnienie Via Carpatii w finansowym instrumencie UE gwarantuje pieniądze dla projektu.

PAP SzSz