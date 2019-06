Polityka prorodzinna najbardziej opłacalną inwestcją

Tylko całościowa polityka prorodzinna jest w stanie przełamać tendencje demograficzne. Długofalowe działania prorodzinne sprzyjają wzrostowi liczby urodzeń.

Podczas kongresu „Polska Wielki Projekt” podkreślano, że nie ma lepszego wyboru niż inwestycja w rodzinę.

Uczestnicy debaty dyskutowali na temat wpływu państwa na rodzinę i demografię, zastanawiali się także m.in. „jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie”.

Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreślił, że należy zastanowić się nad tym, co zrobić, by polityka rodzinna była skuteczna. Wskazał na pięć elementów.

Zaznaczył, że polityka rodzinna „powinna jak dobry stół stać na czterech nogach”.

Pierwsza to wsparcie finansowe rodzin, druga - usługi dla rodzin, trzecia - kwestia polityki rynku pracy. Ewidentnie widzimy, że tam gdzie są wyższe wskaźniki zatrudnienia kobiet, jest też wyższy wskaźnik dzietności. Poza tym trzeba dawać rodzinom wybór np. za pomocą elastycznych form zatrudnienia. Czwarta rzecz to kwestia wartości, podkreślania, mówienia, o tym, że rodzina jest wartością - podkreślił Marczuk.

Jak dodał, Polacy mają mniej dzieci niż deklarują, że chcą mieć. Jego zdaniem wynika to ze strachu przed pogorszeniem sytuacji finansowej rodziny.

Posłanka PiS i socjolog prof. Józefa Hrynkiewicz oceniła, że do 2016 r. w Polsce nie prowadzono kompleksowej polityki rodzinnej.

Z całą pewnością musimy prowadzić kompleksową politykę, uwzględniając wszystkie jej elementy - dochody, bezpieczeństwo - nie tylko socjalne, ale także bezpieczeństwo w dostępie do usług, takich jak usługi opieki, wychowania, ochrony zdrowia, dostęp do mieszkań. To wszystko musimy wykonać, by spodziewać się wyższego przyrostu naturalnego, wyższego współczynnika urodzeń - powiedziała prof. Hrynkiewicz.