Brytyjskie obywatelstwo dla polskich emigrantów

Ponad 3,5 tysiąca Polaków mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii złożyło w pierwszym kwartale 2019 roku wniosek o brytyjskie obywatelstwo - wynika z rządowych statystyk. To najwyższy wynik w historii i niemal 20 proc. wszystkich aplikacji migrantów z krajów UE.

Od kwietnia 2018 roku do końca marca 2019 roku łącznie wnioski złożyło blisko 10,4 tys. Polaków, a pozytywne decyzje uzyskało w tym czasie 8,8 tys. z nich.

Polskie prawo nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa Polski i Wielkiej Brytanii, jednak nie skutkuje to możliwością przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie lub domagania się traktowania jak obcokrajowiec.

Do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa konieczny jest ciągły pobyt na terenie Wielkiej Brytanii przez łączny okres co najmniej sześciu lat: pięciu lat do uzyskania potwierdzonego dokumentem prawa stałego pobytu lub statusu osoby osiedlonej oraz dodatkowego, szóstego roku po spełnieniu pierwszego warunku.

Obecny koszt procedury naturalizacyjnej to 1330 funtów (6,4 tys. złotych).

Łącznie od referendum ws. wyjścia z Unii Europejskiej w czerwcu 2016 roku wnioski o uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa złożyło 23 586 Polaków.

Jednocześnie ponad 103 tys. Polaków zarejestrowało się w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania w nowym, bezpłatnym systemie osiedleńczym (EU Settlement Status), który gwarantuje prawa obywatelskie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez konieczności przyjmowania drugiego obywatelstwa.

Wcześniej dane brytyjskiego urzędu statystycznego wykazały jednocześnie spadek populacji Polaków w Wielkiej Brytanii w ciągu 12 miesięcy o 116 tys., do 905 tys. osób. To pierwsze wyraźne przełamanie trendu zwyżkowego trwającego nieprzerwanie od wejścia Polski do UE, związane z niepewnością towarzyszącą brexitowi.

Eksperci wskazywali, że oba - na pierwszy rzut oka sprzeczne - trendy podkreślają istnienie różnych grup w ramach polskiej społeczności. Część Polaków - w szczególności młodsze rodziny - jest w obliczu spodziewanego opuszczenia Wspólnoty zainteresowanych powrotem do kraju.

Jednocześnie wielu z nich osiedliło się w Wielkiej Brytanii na stałe i podejmuje dalsze kroki polegające na integracji ze społeczeństwem przyjmującym.

Ostatnie dane wskazują także, że w Wielkiej Brytanii mieszka co najmniej 73 tys. obywateli Polski, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii.