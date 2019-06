Trump zastrzega, że nie chce karnych ceł z Meksykiem

Prezydent USA Donald Trump dał wyraz przekonaniu, że Meksyk będzie ściśle przestrzegać porozumienia z USA w sprawie imigracji co pozwoli uniknąć wprowadzenia przez Waszyngton karnych ceł na import z tego kraju.

Strona meksykańska wyraziła zadowolenie z porozumienia.

Meksyk będzie dokładał wszelkich starań, a jeśli to uczyni, to będzie to bardzo pomyślne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem - napisał w sobotę Trump na Twitterze.