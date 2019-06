Czysta ropa znów płynie rurociągiem „Przyjaźń”

W niedzielę nad ranem wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN.

W niedzielę nad ranem wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN. Spółka wdrożyła mechanizm bieżącej kontroli jakości, tak aby na stałe monitorować przychodzący z Białorusi surowiec - poinformowała w rozmowie z PAP rzecznik PERN Katarzyna Krasińska.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak oświadczył 7 czerwca br., że „dostawy czystej ropy do Polski będą wznowione do 9-10 czerwca. Wcześniej minister zapowiadał, że dostawy czystego surowca w kierunku Polski rozpoczną się w „najbliższych dniach”.

Nowak podkreślił wtedy, że odbiorcom zanieczyszczonej ropy zostanie zaoferowane odszkodowanie, które ma być uzależnione od ilości ropy na ich terytorium.

To, co znajduje się w składach na terytorium Rosji, nie podlega odszkodowaniu, (…) a ta ilość, która została u kupującego - według niej będą proponowane handlowo korzystne warunki, by wynagrodzić część strat poniesionych przez naszych kontrahentów - powiedział Nowak w wywiadzie dla telewizji Rossija-24.