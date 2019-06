Kim wrzucił generała do akwarium z piraniami

Radio Zet donosi, powołując się na The Sun, że dyktator Korei Płn. postanowił wrzucić wojskowego, podejrzewanego o zdradę do akwarium wypełnionego piraniami.

Jak czytamy na portalu radia, wojskowy miał zostać oskarżony o przygotowywanie spisku i zamachu stanu przeciwko władzy Kim Dzong Una. Dyktator postanowił stracić generała we własnej rezydencji w Pjongjangu.

Podobny los spotkał wspomnianego północnokoreańskiego generała. Kim Dzong Un postanowił, że trafi on do akwarium wypełnionego wygłodniałymi piraniami. Wcześniej jednak został kilkukrotnie ugodzony nożem. Nie wiadomo, czy do akwarium wrzucono już martwe ciało, czy wciąż żyjącego człowieka. Jego nazwisko nie jest znane - informuje Radio Zet.