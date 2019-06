Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej o 8,9 procent

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2020 roku do 2450 zł z 2250 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 200 zł (8,9%) w stosunku do br., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd proponuje również podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 16 zł w 2020 r. z 14,7 zł w 2019 r.

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. - 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9% i stanowi 46,9% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.). Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. - 14,7 zł). Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników) - czytamy w komunikacie.

W 2019 r. płaca minimalna została podniesiona o 7,1% r/r do 2 250 zł.

(ISBnews)SzSz