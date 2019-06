Działalność bez rejestracji na macierzyńskim? To musisz wiedzieć!

Przerwa od pracy zawodowej, spowodowana opieką nad nowym członkiem rodziny, to często czas, kiedy przedsiębiorcze kobiety chcą wypróbować własne pomysły na biznes i zacząć pracę „na swoim”. Jesteś na urlopie macierzyńskim i kusi Cię sprawdzenie pomysłu na biznes w praktyce? Zobacz, czy warto skorzystać z działalności nierejestrowanej i dołączyć do przedsiębiorczych mam!

Działalność bez rejestracji funkcjonuje już ponad rok. Od 30 kwietnia 2018 roku Ci, którzy chcą spróbować własnych sił w biznesie, mogą skorzystać z tej opcji. Często dzięki temu legalizowane jest „dorabianie” do pensji. Najważniejsze wyznaczniki tejże działalności to przede wszystkim limit finansowy – przychód należny w danym miesiącu nie może przekroczyć 1050 zł. Liczy się także warunek „czystej karty”. Jeśli w ciągu ostatnich 60-ciu miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, możesz skorzystać z tego przywileju. Co ważne, działalność bez rejestracji dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Jako mama na macierzyńskim nie założysz więc w ten sposób spółki cywilnej z drugą osobą.

Działalność „na próbę”, a macierzyński – czy można?

Kobiety bardzo często zastanawiają się, czy możliwe jest jednoczesne przebywanie na urlopie macierzyńskim, który jest urlopem płatnym i rozpoczęcie działalności bez rejestracji. Jak się okazuje, to dozwolona opcja. Będąc na macierzyńskim możesz założyć własną firmę w CEIDG, dlatego tym bardziej dla działalności bez rejestracji jest zielone światło.

Jako mama na macierzyńskim masz w zasadzie wolną rękę w biznesie. Jeśli od dawna masz w planach własny biznes i chcesz „wypróbować” pomysł w praktyce, działalność bez rejestracji podczas urlopu macierzyńskiego to bardzo dobra opcja.

Dlaczego działalność bez rejestracji, a nie zwykła firma?

Już wiesz, że podczas urlopu macierzyńskiego możliwe jest zarówno założenie własnej firmy na „zwykłych” warunkach jak i działalność bez rejestracji. Dlaczego warto wybrać tę drugą opcję? To proste. Po prostu to się bardziej opłaca w przypadku stawiania pierwszych kroków w biznesie i sprawdzania pomysłów w praktyce. Podczas urlopu macierzyńskiego „dorabianie” oznacza często bowiem drobny przychód, a nie działanie na szeroką skalę. Co więcej, osiągasz korzyści finansowe zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Główną zaletą firmy bez rejestracji na macierzyńskim jest także brak składek ZUS. Startujesz więc z własnym biznesem bez kosztów, jakie muszą ponosić świeżo upieczeni przedsiębiorcy. Brak ZUS oznacza spore oszczędności. Nie płacisz także składki zdrowotnej, która jest obowiązkowa chociażby przy korzystaniu z Ulgi na Start. Co ważne, jako mama na urlopie macierzyńskim jesteś ubezpieczona z innego tytułu. Brak bezpłatnej opieki zdrowotnej Cię nie dotyczy. To bardzo istotne, ponieważ często przed założeniem działalności bez rejestracji przedsiębiorcze osoby hamuje m.in. brak zapewnionej bezpłatnej opieki NFZ, wynikającej z braku składki zdrowotnej. Dla Ciebie ten problem nie istnieje!

Pamiętaj jednak, że prowadząc działalność nierejestrowaną podczas urlopu macierzyńskiego obowiązują Cię wszystkie jej warunki. Skup się tutaj przede wszystkim na progu kwotowym. Po przekroczeniu limitu przychodów będziesz bowiem zobowiązany założyć zwykłą działalność zarejestrowaną w CEIDG, która rodzi znacznie więcej obowiązków!