PFR Fundacja otwiera Centralny Dom Technologii

Już od wakacji rusza Centralny Dom Technologii, w którym będą odbywać się zajęcia w formie kursów tematycznych dla osób indywidualnych, warsztatów międzypokoleniowych dla rodzin,seniorów, szkół i nauczycieli. W tym miejscu będą też organizowane cykliczne wystawy tematyczne.

Ta inicjatywa powstała po to by promować innowacyjny model nauczania, będący połączeniem wiedzy, kreatywności i praktycznego działania, jako uzupełnienie do wiedzy zdobywanej w szkole. Jest to jedyny taki projekt w tej części Europy - przyznał Paweł Borys, prezes PFR.

To największy projekt Fundacji, którego głównym celem jest edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych odbywającej się w duchu STEAM - interdyscyplinarnej metody edukacyjnej łączącej nauki ścisłe, sztukę, technologie, inżynierię i matematykę - twierdzi Agata Nałęcz prezes Fundacji PFR.