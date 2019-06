Kolejny problem z ekspresówką. I znowu Włosi

GDDKiA poinformowała w środę, że odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka S5 Poznań-Wronczyn. Podała też, że „podejmuje działania” w celu udostępnienia jezdni głównych tego odcinka do końca roku.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum, któremu przewodzi firma Toto Costruzioni Generali. W piątek wykonawca powiadomił GDDKiA, że odstępuje od kontraktu. Mimo wezwania wystosowanego przez GDDKiA nie powrócił na plac budowy i „nie wykonywał podstawowych obowiązków kontraktowych”.

Po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu na odcinku S5 Poznań-Wronczyn, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą - poinformował rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.

Jak podkreślił, wykonawcy naliczone zostały kary umowne w sumie na kwotę ponad 87 mln złotych, m.in. z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz w związku z roszczeniami zamawiającego z tytułu dokonanych przez niego bezpośrednich płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

GDDKiA podała, że zabezpieczy plac budowy oraz przejmie utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Nadzór inwestorski rozpoczął już geodezyjną inwentaryzację pozostawionego placu budowy, w tym inwentaryzację prac wykonanych, która pozwoli na określenie zakresu robót pozostałych do ukończenia całego zadania. Ponadto podejmujemy działania, aby w zakresie jezdni głównych, podróżujący z Poznania do Wrocławia mogli skorzystać z 16-kilometrowego odcinka do końca bieżącego roku - poinformował rzecznik.