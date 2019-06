Na Pomorzu zlikwidowali problem z szambem

Awaria rurociągu tłocznego między przepompownią we Władysławowie a oczyszczalnią ścieków w Swarzewie (Pomorskie) została naprawiona - poinformował w czwartek dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”, Andrzej Okrasiński.

Wymiana pękniętego sześciometrowego fragmentu kolektora nastąpiła w środę w godzinach nocnych.

Awaria rurociągu sprawiła, że ścieki były wypompowywane bezpośrednio do Zatoki Puckiej.

Do wód Zatoki Puckiej dostało się nie więcej niż 3 tysiące metrów sześciennych zanieczyszczeń” - powiedział Okrasiński.

Do awarii rurociągu tłocznego między przepompownią we Władysławowie a oczyszczalnią ścieków w Swarzewie doszło we wtorek w godzinach popołudniowych.

Na miejscu zdarzenia obecny był wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Nie ma konieczności zamykania plaż, a ilość ścieków, która trafi do Zatoki Puckiej, to zaledwie 3 procent tego, co wpadło do zatoki po awarii w Gdańsku (w maju 2018 r.). Sytuacja będzie monitorowana przez służby tak, by na bieżąco poznać skutki dla środowiska naturalnego - powiedział , cytowany w komunikacie prasowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Drelich.

SzSz(PAP)