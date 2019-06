Maciej Berka zeznaje przed komisją VAT

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła w czwartek przesłuchanie byłego prezesa Rządowego Centrum Legislacji, b. sekretarza Rady Ministrów Macieja Berka. Po nim w czwartek przed komisją ma stanąć była wiceprezes spółki Sygnity Magdalena Taczanowska.

Dotąd komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnimi byli - we wtorek - były zastępca przewodniczącego zespołu problemowego ds. podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Roman Namysłowski oraz były dyrektor departamentu informatyki Ministerstwa Finansów Paweł Oracz.

W środę miał być przesłuchiwany były dyrektor departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów Maciej Młodzikowski, ale nie stawił się przed komisją. W czwartek komisja przyjęła w głosowaniu wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie grzywną w wysokości 3 tys. zł Macieja Młodzikowskiego za nieusprawiedliwioną nieobecność. (PAP)

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

PAP/ as/