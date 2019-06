V4 chce wysokiego stanowiska w UE

Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą któregoś z unijnych stanowisk - pisze w czwartek prorządowy dziennik węgierski „Magyar Nemzet” w związku z nieformalnym szczytem premierów V4, który odbędzie się tego dnia w Budapeszcie.

Kraje wyszehradzkie chcą unijnego stanowiska - napisał dziennik, dodając, że według węgierskiego źródła rządowego, w czwartek na ten temat rozmawiać będą premierzy krajów V4 na nadzwyczajnym nieformalnym szczycie w Budapeszcie.

Powołując się na swoje źródło gazeta pisze, że trwa ustalanie taktyki odnośnie czterech stanowisk, z których najważniejsze to szef Komisji Europejskiej, ale trzeba będzie także obsadzić funkcje przewodniczącego Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Te stanowiska chcą podzielić w taki sposób, żeby odzwierciedlało to polityczny stosunek sił po wyborach do PE, żeby co najmniej jedna kobieta - ale zdaniem wielu raczej dwie - były faworytkami, a także by także kraje środkowoeuropejskie dostały jakieś stanowisko - czytamy.