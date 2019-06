Warto sprawdzić swoje auto przed wakacjami

Przed wakacyjnymi wyjazdami warto sprawdzić, czy nasz samochód jest przygotowany na długą, wymagającą drogę. Najważniejsze jest skontrolowanie opon – które są szczególnie narażone na duże temperatury na szosie, dodatkowe, wakacyjne obciążenie i długie dystanse. Eksperci z Polskiego Związku Przemysłu Oponowego zalecają, by przed drogą poświęcić czas na sprawdzenie stanu zewnętrznego opon i poziomu ich napompowania.

Warto również sprawdzić, jaki poziom ciśnienia jest zalecany przez producenta przy większym obciążeniu samochodu. Przed długą drogą skontrolujmy stan bieżnika, bo to on pozwoli nam uniknąć poślizgu podczas obfitych deszczów oraz przyjrzyjmy się, czy na felgach nie widać śladów korozji. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasz samochód jest gotowy do długiej drogi, skontrolujmy stan mechanizmów hamulcowych i zawieszenia u mechanika.

– Otarcia, wybrzuszenia, bąble, bieżnik poniżej minimalnej głębokości 1,6 mm, to wszystko dyskwalifikuje oponę. Trzeba ją wtedy jak najszybciej wymienić. Ważne jest również, by opony miały optymalne ciśnienie, zalecane przez producenta i zmierzone przed trasą, na zimnych oponach. Jeśli ciśnienia będzie za mało, warstwy zewnętrzne będą się przegrzewać, co może doprowadzić do rozerwania opony – powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO. – Dla naszego własnego zdrowia przed wyjazdem w podróż sprawdźmy opony i podstawowe układy w naszym samochodzie czy motocyklu. Opony są jedynym elementem łączącym pojazd z drogą i jednocześnie drugim, a w samochodach z turbo trzecim, najszybciej obracającym się elementem mechanicznym. Systemy bezpieczeństwa i czujniki czerpią informacje z koła, dlatego jakość i bardzo dobry stan opon jest niezwykle ważny. Zastosowanie kilku podstawowych reguł dotyczących przygotowania samochodu przed wyjazdem realnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa kierowców i ich rodzin podczas letnich wypraw. Kiedy samochód jest sprawdzony, opony są dopompowane i odpowiedniej jakości, ruszamy w trasę. Wtedy warto zadbać o wypoczynek, by kierowca był skupiony i dobrze reagował na sytuacje na drodze. Po takich przygotowaniach możemy ruszać. Bezpiecznych wyjazdów i bezpiecznych powrotów dla wszystkich – życzy Sarnecki.

