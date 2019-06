Novartis: zmieniamy oblicze medycyny

Nieustannie zaskakuje mnie, jak umysł człowieka jest w stanie dostarczać rozwiązania dla dłuższego, zdrowszego życia. Przez większość historii ludzkości średnia długość życia wynosiła około 40 lat. Wiele dzieci, niestety, umierało przed ukończeniem piątego roku życia, a większość naszych przodków prowadziła krótkie życie naznaczone chorobą.

Na początku XX wieku wydarzyło się coś niesamowitego - zaczęliśmy myśleć o zdrowiu jako o czymś, co możemy zmienić. Wraz z pojawieniem się nowoczesnej medycyny, długość życia zaczęła rosnąć – zaczęliśmy naginać krzywą życia. Vas Narasimhan, Novartis CEO

Inwestycje w rozwój innowacji w medycynie są niezbędne dla poprawy funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, budowania gospodarki opartej na wiedzy, a przede wszystkim do podnoszenia jakości i wydłużania życia ludzi.

Będąc częścią międzynarodowej grupy biofarmaceutycznej, Novartis rozwija innowacje, które dotyczą najbardziej newralgicznych obszarów – życia i zdrowia. Odkrywanie i dostarczanie nowych rozwiązań terapeutycznych to długofalowe zobowiązanie Grupy, realizowane również w Polsce. Jako zaufany partner, Grupa Novartis oferuje realną wartość pacjentom, lekarzom, systemowi ochrony zdrowia i polskiej gospodarce.

Novartis jest obecny w Polsce na niemal każdym etapie życia leku – od badań klinicznych, poprzez produkcję, aż po dostarczanie leków pacjentom i aktualnej wiedzy medycznej lekarzom. Grupa koncentruje się na rozwoju innowacyjnych leków w chorobach układu krążenia, układu nerwowego i oddechowego, w onkologii i hematologii (Novartis Pharmaceuticals i Novartis Oncology) oraz leków generycznych i biopodobnych (Sandoz).

Z leków dostarczanych przez Novartis każdego roku korzysta blisko milion polskich pacjentów. Jednocześnie 1500 produktów wytwarzanych i pakowanych w zakładach produkcyjnych w Strykowie i w Warszawie trafia docelowo do chorych w 60 krajach na całym świecie.

Badania i rozwój to siła napędowa dla polskiego sektora biotech

Sektor farmaceutyczno-biotechnologiczny w 2016 roku zainwestował w badania i rozwój 130 mld Euro. Odkrywanie nowych terapii jest obarczone dużym ryzykiem, a skala wymaganych inwestycji wysoka. Zaledwie 1 na 10 tysięcy cząsteczek staje się lekiem w trwającym ok. 10-12 lat procesie tworzenia nowego leku, pochłaniając nakłady rzędu 1-1,5 mld Euro. Rozwój nowych terapii nie mógłby postępować bez zaangażowania inwestorów i poza ekosystemem innowacji, który kształtują rządy poszczególnych państw. Innowacje są bowiem kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost w wielu wymiarach: społecznym, gospodarczym, a także motorem dla transferu know-how i budowania długotrwałych partnerstw.

Novartis: inwestujemy w Polsce

Novartis stale zwiększa swoje zaangażowanie w Polsce. Tylko w 2018 roku Grupa prowadziła 128 badań klinicznych z udziałem 2341 pacjentów w ponad 350 polskich ośrodkach. W ciągu zaledwie roku o 35% zwiększyła liczbę projektów badawczych prowadzonych w naszym kraju, a wartość inwestycji Novartis w Polsce w badania kliniczne w latach 2017-2018 przekroczyła kwotę 81 mln złotych. Co szczególnie ważne, Novartis prowadzi działalność badawczo-rozwojową na wszystkich etapach badań klinicznych, umożliwiając chorym udział w badaniach na jak najwcześniejszych etapach prac nad nowym lekiem. W ostatnich dwóch latach Grupa Novartis prowadziła w Polsce 23 badania wczesnych faz. Istotna jest także skala inwestycji w zakłady produkcyjne Novartis w Strykowie i w Warszawie, która osiągnęła wartość 750 mln złotych. Wraz z rozwojem produkcji, ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost lokalnych dostawców i zewnętrznych partnerów Novartis, m.in. producentów materiałów do opakowań czy lokalnych drukarni, dla których współpraca z firmą stała się impulsem do inwestycji, zwiększenia skali zatrudnienia i produkcji.

Współpraca kluczem do korzystania z innowacji

Dla pacjentów najważniejsza jest dostępność do terapii, których potrzebują i oczywiste jest, że każdy pacjent powinien mieć możliwość korzystania z nowych leków. Zwiększanie dostępności do innowacji w medycynie w Novartis rozumiane jest jako długofalowe zobowiązanie i współodpowiedzialność za wdrażanie rozwiązań, które pozwalają na udostępnienie nowych leków możliwie szerokiej grupie chorych (np. mechanizmu „pay for performance”, czyli płatności za wynik leczenia).

Grupa oferuje również ok. 1000 leków generycznych i leków biopodobnych obejmujących istotne obszary terapeutyczne. Przynoszą one znaczne oszczędności pacjentom i systemom opieki zdrowotnej oraz poprawiają dostęp do leczenia.

Co przyniesie przyszłość?

W ostatnich latach Novartis dokonał znaczących inwestycji w rozwój terapii komórkowych i genowych. Firma z sukcesem opracowała i dostarczyła niosącą ogromną wartość terapię CAR-T. „Żywy lek”, jak nazywana jest terapia CAR-T, to bez wątpienia ogromna nadzieja dla pacjentów m.in. z ostrą białaczką limfoblastyczną i przyszłość w leczeniu nowotworów krwi. Terapie genowe to jedno z osiągnięć nauki, które pozwalają firmie Novartis wprowadzać w życie swoją misję, czyli zmieniać oblicze medycyny. Co ważne, najnowsze odkrycia, kształtujące nowe paradygmaty leczenia chorób, rozwijane są także w partnerstwie z polskimi naukowcami.

Nauka i biznes wspólnie stanowią najlepsze fundamenty dla innowacji w medycynie. Ustalanie ram umożliwiających dalszy rozwój sektora biotech w Polsce to dla Grupy Novartis wspólna odpowiedzialność administracji, biznesu i nauki, która docelowo pozwoli inwestorom – zagranicznym i polskim – na podejmowanie odważnych decyzji biznesowych. Z korzyścią dla polskiego pacjenta i polskiej gospodarki.

