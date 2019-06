Na co, oprócz pensji, mogą liczyć dziś pracownicy

Firma Danone pochwaliła się informacją o bezpłatnym przekazaniu swoim pracownikom akcji - obecna szacunkowa wartość jednej akcji to 240 zł. W ten sposób pracownicy stają się symbolicznymi współwłaścicielami firmy, ale tylko tak długo, jak długo w niej pracują. Po odejściu wartość akcji zostaje im wypłacona.

Akcje mogą otrzymać te osoby, które pracują w Danonie co najmniej rok. Będą mogły korzystać z corocznej dywidendy i prawa do głosowania podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

To jeden z najbardziej nietypowych benefitów na rynku, na które decydują się tylko nieliczne firmy. Ma to skłaniać pracowników z jednej strony do wiązania się z firmą na dłużej, a z drugiej wiązać jakość pracy z otrzymywanymi zarobkami.

W komunikacie podano, że firma pragnie podkreślić w ten sposób realny wpływ pracowników na rozwój organizacji.

Aby pracownicy nie byli stratni finansowo, otrzymają także dodatkową kwotę brutto doliczoną do dochodu, po to, by mogli pokryć koszty podatkowe, które wynikają z przyznania akcji. To ważna informacja dla niemal 3 500 osób zatrudnionych w grupa spółek DANONE w Polsce.

Opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne czy karnety sportowe dla pracowników to podstawa pozapłacowych benefitów w wielu firmach i sposób na zatrzymanie najlepszych – oczywiście poza oferowaniem im konkurencyjnego wynagrodzenia.

Ale nie tylko tak oczywiste i popularne dodatki pozapłacowe są dziś oferowane przez pracodawców. Zdarzają się też bardziej nietypowe. Z pewnością zaliczyć można do nich dofinansowanie egzotycznego urlopu czy chociażby zwiększenie liczby dni płatnego urlopu niż by to wynikało z przepisów prawa pracy.

Grupa Pracuj.pl przeprowadziła w zeszłym roku badanie na temat tego, co Polacy cenią sobie najbardziej (oprócz wysokości wynagrodzenia) wśród przyznawanych im przez pracodawców dodatków i co skłoniłoby ich do zmiany pracodawcy.

Okazuje się, że największe znaczenie miałoby dla nich dofinansowanie urlopu - aż 72 proc. wskazań oraz dofinansowanie szkoleń – 70 proc.

Najbardziej cenione są więc te, które wprost wiążą się z wszelkimi formami dofinansowań. Pracę zdalną ceni zaledwie 40 proc. ankietowanych. Jednak im młodsi pracownicy tym, bardziej zależy im na zdalnej pracy.

W przedziale do 40 roku życia co druga badana osoba deklaruje, ze jest takim benefitem zainteresowana. Wraz z wiekiem rola tego benefitu w znaczący sposób maleje.

Prawie trzy czwarte Polaków otrzymuje w pracy przynajmniej jedno świadczenie pozapłacowe. Do trójki najpopularniejszych wśród pracowników według badania Pracuj.pl należą: opieka medyczna, dofinansowanie do szkoleń i dofinansowanie do urlopów.

Z kolei raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” wydany przez firmę Sedlak & Sedlak podaje, że 71 proc. ankietowanych zdeklarowało, iż w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe i, że korzysta z nich 90 proc. pracowników. Wiele zależy też od wielkości firmy jej kapitału i branży.

Według tego badania zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness (ponad 50 proc.), potem ubezpieczenie na życie (ponad 42 proc.), a następnie telefon służbowy do użytku prywatnego (ok. 40 proc.).

Gdyby to zależało od pracowników – to najczęściej wybieraliby dla siebie rozszerzony pakiet opieki medycznej (51.6 proc.) Pracownicy zgodziliby się także współfinansować dodatki od pracodawców w zamian za ich rozszerzenie - byliby skłonni dopłacać do 100 zł miesięcznie.

Jak wynika z badania portalu wynagrodzenia.pl - 75,5 proc. pracowników jest zadowolonych lub zdecydowanie zadowolonych z oferowanych świadczeń dodatkowych.