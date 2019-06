LOT leci do Bejrutu

PLL LOT w piątek wieczorem zainauguruje bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Bejrut w Libanie. Będzie to powrót narodowego przewoźnika na tę trasę; ostatni raz latał tam pod koniec 2016 roku.

Samolot z pasażerami Polskich Linii Lotniczych LOT wystartuje do Bejrutu z warszawskiego Lotniska Chopina o godz. 22.30. W stolicy Libanu lądowanie jest planowane na godzinę 2.55 czasu lokalnego.

Samolot z Bejrutu ma startować o godz. 3.50 czasu lokalnego z przewidywanym lądowaniem o 6.30 na Lotnisku Chopina.

Planowany czas lotu z Warszawy do Bejrutu to 3 godz. 25 minut, a w drodze powrotnej to 3 godz. 40 minut.

Rejsy LOT-u w czerwcu, wrześniu i październiku będą się odbywały cztery razy w tygodniu, a w lipcu i sierpniu pięć razy. Połączenia będą wykonywane m.in. samolotem Embraer 195, który w zależności od wersji ma na pokładzie od 112 do 118 miejsc dla pasażerów.

Uruchomienie połączenia przewoźnik motywuje rosnącym w ostatnich latach ruchem z Europy do Libanu.

„Połączenie kierowane jest dla ruchu turystycznego i biznesowego. Liban jest ważnym ośrodkiem biznesowym na Bliskim Wschodzie. Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się wymianę handlową między Polską, Unią Europejską a Libanem” - powiedział rzecznik prasowy LOT Adrian Kubicki. Jak dodał, rozkład połączeń został tak zaplanowany, by zapewnić dogodne przesiadki dla pasażerów z całego regionu Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

„Widzimy duży potencjał ruchu etnicznego podróżującego pomiędzy Skandynawią i Niemcami a Libanem. To ruch zarówno ze Skandynawii i Niemiec do Libanu, jak i z Libanu do Niemiec i Skandynawii. Dzięki rozbudowanej w latach 2016-2018 siatce połączeń LOT-u do Niemiec i Skandynawii i położeniu geograficznemu Warszawy - Lotnisko Chopina jest doskonałym punktem przesiadkowym dla pasażerów podróżujących z i do Bejrutu” - tłumaczy Kubicki.

Rozwój połączeń LOT-u jest możliwy m.in. dzięki pozyskiwaniu kolejnych samolotów. W maju br. do floty dołączył 13. Boeing 787-9 Dreamliner. Do końca 2019 r. flota dreamlinerów, które obsługują trasy dalekodystansowe, zwiększy się do 15. W 2018 r. LOT przewiózł łącznie ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się gościć na pokładach ponad 10 mln pasażerów. LOT ma w swojej ofercie 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach świata.

PAP/ as/