Zmiana w PKN Orlen

Radosław Kwaśnicki złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen i jednocześnie wiceprzewodniczącego rady - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

„Pan Radosław Kwaśnicki wskazał, że powodem jego rezygnacji są sprawy niezwiązane ze spółką” - napisano w komunikacie Orlenu.

W Radzie Nadzorczej PKN Orlen Kwaśnicki zasiadał od 2014 r.

Radosław Kwaśnicki jest doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego, transakcjach związanych z fuzjami i przejęciami oraz postępowaniach sądowych.

Absolwent programu AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra oraz programu Value Creation Through Effective Boards na Harvard Business School (Executive Education) oraz IESE Business School.

PAP/ as/