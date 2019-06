Jest budżet strefy euro, ale bez pieniędzy

Przez kilkanaście godzin w nocy z czwartku na piątek ministrowie finansów państw strefy euro starali się wypracować porozumienie w sprawie reform architektury obszaru wspólnej waluty. Efektem jest zgoda co do konstrukcji budżetu strefy euro, ale bez dodatkowych źródeł finansowania.

Rozmowy o tym, czym miałaby być zasilana osobna kasa dla eurolandu trwały od miesięcy. Różnice w podejściu państw członkowskich okazały się nie do przezwyciężenia, dlatego nie udało się uzgodnić żadnych dodatkowych źródeł dochodów.

Już wcześniej ustalono, że budżet dla strefy euro ma być częścią większego, wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Komisja Europejska w swojej propozycji przewidziała na ten cel relatywnie niewielkie środki: 25 mld euro (dla całej UE) na siedem lat. Dlatego eurogrupa miała znaleźć inne źródła dochodu dla budżetu eurolandu, takie jak wpływy z podatku od transakcji finansowych, czy podatku cyfrowego. Na to jednak nie było zgody.

Jak przekonywał, nie można nie doceniać symboliki podjętych kroków, nawet jeśli praca nie została jeszcze zakończona.

Niektórzy chcieliby widzieć, że szklanka jest do połowy pusta, inni, że do połowy pełna. Ktoś mógłby uznać, że wciąż jest sporo do zrobienia i że dokonaliśmy tylko niewielkiego postępu. To może być w pewnym sensie prawda, ale to są kroki w kierunku budżetu strefy euro i historia może pokazać, że tej nocy, te pierwsze kroki zostały wykonane - dodał komisarz.