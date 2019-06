Głos pięciuset ekspertów

Sto debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, pięć tysięcy uczestników i pięćset autorytetów uczestniczących w kilkunastu blokach tematycznych – to najkrótsza zapowiedź drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju.

Wydarzenie, które po sukcesie ubiegłorocznej odsłony znalazło miejsce w kalendarzu najważniejszych polskich spotkań gospodarczych, odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. W tym roku w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Forum, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji, poprzez ekomobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu. Sto debat, które wypełnią program Forum, dotyczyć będzie szerokiego spektrum problemów, w tym m.in. inwestycji, obronności, badań i rozwoju, zdrowia, kultury i sztuki czy technologii przyszłości. Nie zabraknie gospodarki morskiej bliskiej miejscu, w którym odbywa się Forum oraz tematów rozpoczętych podczas pierwszej edycji. Jednym z nich jest tzw. srebrna gospodarka, czyli wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i potencjału zawodowego seniorów.

To kluczowy element współczesnej gospodarki – przekonuje inicjatorka Forum, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, poseł Małgorzata Zwiercan. – Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze.

Poza dyskusją o aktualnych problemach gospodarki, o której wypowie się pięciuset ekspertów biorących udział w debatach, Forum zamierza promować polskie produkty, rozwiązania i przedsiębiorstwa. Wydarzenie ma być okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi. - Identycznie, jak podczas pierwszej edycji wydarzenia, proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej gospodarki – mówi Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju, Andrzej Michalak. – Zapraszamy do niej autorytety ze świata biznesu i nauki, ale również mediów i polityki. Zależy nam na wypracowaniu koncepcji konkretnych działań, kreowaniu innowacyjnych planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki. Chcemy, aby podczas Forum zapadły ważne dla niej decyzje.

Partnerami merytorycznymi Forum są ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan poseł na Sejm RP. Mecenasem wydarzenia został PKN Orlen. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A. oraz LOTOS S.A. Partnerami głównymi Forum są ENERGA S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości S.A., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi są PKP S.A. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

„Gazeta Bankowa”, tygodnik „Sieci” i portale wPolityce.pl oraz wGospodarce.pl objęły wydarzenie patronatem.

