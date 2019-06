Prezydent jedzie do Doliny Krzemowej

Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek, w ostatnim dniu swej wizyty roboczej w USA, z przedstawicielami firm z Doliny Krzemowej, m.in. z prezes YouTube Susan Wojcicki i wiceprezesem Google’a Kentem Walkerem; otworzy też Polsko-Amerykańskie Forum Nowych Technologii.

Forum, zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy okazji prezydenckiej wizyty, ma na celu przedstawienie potencjału sektora technologicznego oraz umożliwić polskim przedsiębiorstwom nawiązanie kontaktów biznesowych z największymi na świecie firmami branży IT, funduszami Venture Capital oraz potencjalnymi partnerami z Doliny Krzemowej. Wezmą w nim udział przedstawiciele takich firm jak Microsoft, Booksy czy DataWalk.

Oczekuję, że współpraca między polskimi i amerykańskimi podmiotami będzie się rozwijała i my dzięki temu będziemy się stawali przynajmniej w Europie Centralnej, gdzie leży Polska, liderem regionalnym, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie. Uważam, że mamy na to absolutnie szanse - powiedział prezydent, pytany przez polskich dziennikarzy o oczekiwania wobec Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii.

Andrzej Duda podkreślił, że obecnie to Stany Zjednoczone są jednym z miejsc, gdzie nowoczesne technologie najszybciej się rozwijają.

Stąd nasza obecność tutaj, stąd zainteresowanie i moje wsparcie dla polskich firm, tych większych i dla polskich start-upów, w tym, aby współdziałały z podmiotami amerykańskimi, by były obecne na tym rynku i by korzystały ze wszystkich nowinek, które się tutaj pojawiają, a z drugiej strony by proponowały też własne - powiedział prezydent.