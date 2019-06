Nawet oni? Londyn chce odwilży z Rosją

Premier W. Brytanii Theresa May rozważa spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na planowanym na koniec czerwca szczycie G20 w Osace, by zapoczątkować odwilż we wzajemnych relacjach zanim nowy brytyjski premier obejmie władzę - informuje „The Times”.

Londyński dziennik zastrzega, że do spotkania dojdzie tylko wtedy, gdy będzie widoczny jego sens.

May spotkała się ostatni raz z Putinem na szczycie G20 w Argentynie w listopadzie 2018 roku, kiedy rosyjski prezydent podszedł nieformalnie do brytyjskiej premier.

Według ekspertów stosunki między Londynem a Moskwą zbliżyły się do poziomu z czasów zimnowojennych po próbie otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córki Julii w angielskim Salisbury w marcu 2018 roku przy użyciu silnie trującej substancji chemicznej Nowiczok.

May obwiniła o atak Rosję, która wszystkiemu zaprzeczyła. USA i sojusznicy europejscy stanęli po stronie Wielkiej Brytanii i zdecydowali o największym od szczytu zimnej wojny wydaleniu rosyjskich dyplomatów. W ramach retorsji Rosja wyrzuciła zachodnich dyplomatów.

7 czerwca May ustąpiła z funkcji lidera rządzącej Partii Konserwatywnej w związku z niepowodzeniami dotyczącymi brexitu. Do czasu wyłonienia jej następcy May pozostanie jednak na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki przewodniczącej ugrupowania.

PAP, MS