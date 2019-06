Rosja wraca na salony. Lotnicze

Rosja po raz pierwszy od sześciu lat demonstruje swój sprzęt na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Le Bourget pod Paryżem, rozpoczynającym się w poniedziałek. Zaprezentuje tam samolot amfibię Be-200CzS i dwa śmigłowce cywilne typu Ansat.

Od aneksji Krymu w 2014 roku i początku kryzysu ukraińskiego Rosja nie przywozi sprzętu wojskowego na Le Bourget, podobnie jak na drugi międzynarodowy salon lotniczy w brytyjskim Farnborough.

Samolot amfibia Be-200, nazywany także łodzią latającą, wykorzystywany jest głównie do gaszenia pożarów i do akcji poszukiwawczo-ratowniczych na wodzie. Dziesięć takich maszyn posiada rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych i są one regularnie wykorzystywane do gaszenia pożarów w Europie; każda może zabrać 12 ton wody - powiedział dziennikowi „Wiedomosti” przedstawiciel Zjednoczonej Korporacji Przemysłu Lotniczego (OAK). Jeden samolot Be-200 został sprzedany do Azerbejdżanu. OAK w 2018 roku zawarła kontrakt na dostawę czterech Be-200 z amerykańską firmą Seaplane Global Air Services.

Dwa lekkie śmigłowce cywilne Ansat, wyposażone w silniki kanadyjskiej firmy Pratt&Whitney, pokaże w Le Bourget holding Śmigłowce Rosji. Jeden z nich wyprodukowano w wersji przystosowanej do ewakuacji medycznej, drugi - z wyposażeniem dla podróży klasy VIP. W 2018 roku kontrakt na dostawę 20 maszyn typu Ansat Rosjanie podpisali z Chinami. Głównym użytkownikiem w Rosji jest ministerstwo obrony i firmy prywatne użytkujące wersję dla potrzeb medycznych.

Śmigłowce cywilne z Rosji zostaną pokazane na Le Bourget po raz pierwszy od 1989 roku.

PAP, MS