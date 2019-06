Olbrzymie straty Huawei

Przychody Huawei w tym i przyszłym roku będą o 30 mld dolarów niższe od prognoz - ocenił w poniedziałek założyciel koncernu Ren Zhengfei, porównując firmę do uszkodzonego samolotu. Sankcje USA zmniejszą przychody Huawei, ale „nie powstrzymają” go - dodał.

Zmniejszenie o 30 mld dolarów oznacza spadek produkcji prawie o jedną trzecią. W 2018 roku Huawei odnotował przychody na poziomie 721,2 mld juanów (ponad 107 mld dolarów).

Amerykańskie ministerstwo handlu wpisało niedawno Huawei na listę podmiotów, które nie mogą kupować od firm z USA części i oprogramowania bez zgody Waszyngtonu. Decyzja może odciąć największego chińskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego od amerykańskiej technologii.

Władze USA oskarżają Huawei o niejawne związki z Komunistyczną Partią Chin i twierdzą, że firma może wykorzystać produkowane przez siebie urządzenia do szpiegowania na rzecz ChRL.

Huawei nie spodziewał się takiej determinacji rządu USA, który zastosował przeciwko firmie „ekstremalne środki” - powiedział Ren podczas dyskusji w siedzibie swojego koncernu w mieście Shenzhen na południu Chin, transmitowanej na żywo przez chińskie media.

Założyciel Huawei ocenił, że sankcje USA wywołają spadek produkcji w 2019 i 2020 roku, ale w roku 2021 firma „odzyska witalność, by służyć ludzkości”.

Ren zapewnił, że w urządzeniach jego firmy „na 100 procent nie ma backdoorów” - tylnych drzwi, umożliwiających dostęp do danych bez zgody i wiedzy użytkowników. Oświadczył również, że firma jest gotowa podpisać porozumienia o braku backdoorów z rządami wszystkich krajów.

W wyniku sankcji USA Huawei może zostać odcięty m.in. od systemu Windows, usług Google i układów scalonych takich firm jak Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom. Decyzję o częściowym zawieszeniu współpracy z chińskim koncernem ogłosił również projektant czipów ARM z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Huawei przygotował się na restrykcje USA, gromadząc zapasy układów scalonych, które według analityków mają mu wystarczyć na co najmniej kilka miesięcy. Pracuje również nad własnym systemem operacyjnym na komputery i smartfony, pod nazwą Hongmei.

Według wielu ekspertów ograniczenia w dostępie do amerykańskiej technologii mogą znacznie utrudnić Huawei produkcję telefonów i sprzętu potrzebnego do budowy nowej generacji sieci komórkowej 5G. Może to udaremnić starania chińskiej firmy o dominację na globalnym rynku smartfonów oraz zaszkodzić jej ambicjom związanym z sieciami 5G.

