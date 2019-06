Alior Bank wykorzystuje blockchain publiczny

Alior Bank udostępnił platformę z dokumentami bankowymi, których autentyczność można sprawdzić przy wykorzystaniu publicznej sieci blockchain - Ethereum. Wszyscy klienci deklarujący formę kontaktu elektronicznego z bankiem nie otrzymają już listów na papierze, co znacznie ograniczy niepotrzebne zużycie papieru, a jednocześnie może przynieść bankowi milionowe oszczędności, podał Alior.

Wybór technologii blockchain publiczny jest nieprzypadkowy. Transparentność rozwiązania w połączeniu z odpornością na wszelkie manipulacje wychodzi naprzeciw potrzebom klienta, bo zyskuje on narzędzie do kontroli czy nastąpiły ewentualne zmiany, które mogą go bezpośrednio dotyczyć - powiedział ISBnews prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Ze względu na ogólnodostępność kodu źródłowego oprogramowania, istnieje możliwość zweryfikowania poprawności jego działania oraz deklaracji banku co do prawdziwości informacji umieszczonych na platformie. Każdorazowe wprowadzenie w treści dokumentu jakiejkolwiek korekty będzie od razu łatwe do zidentyfikowania.

Alior Bank przesyła klientom rocznie w sumie ponad milion listów ze zmianami w regulaminach, tabelach opłat i prowizji lub oprocentowaniu kont oszczędnościowych i lokat.

Platforma z dokumentami Alior Banku to pierwszy w Polsce przypadek użycia przez bank blockchaina publicznego, czyli otwartego i dostępnego dla każdego internauty bez wyjątku. To rozwiązanie jest wdrażane w ramach uruchomionego w maju zeszłego roku pilotażowego projektu trwałego nośnika - cyfrowy notariusz. Wtedy w sieci blockchain zostało testowo umieszczone sprawozdanie finansowe banku. Obecnie w oparciu o zdobyte wówczas doświadczenia Alior Bank oferuje klientom bardziej praktyczne zastosowanie, podano.

Wychodzimy naprzeciw wymaganiom regulatora, zapewniając klientom gwarancję niezmienności przekazywanych im dokumentów. Jednocześnie poprzez zredukowanie obiegu papierowych dokumentów generujemy dla banku wielomilionowe oszczędności, jak również przyczyniamy się do ochrony środowiska - powiedział dyrektor departamentu innowacji i fintech w Alior Banku Daniel Daszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Alior przypomniał, że był jedynym bankiem, który przystąpił w chwili założenia do Izby Blockchain i Nowych Technologii, działał także w ramach komisji ds. blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a dziś jest aktywnym uczestnikiem kolejnych inicjatyw wspierających rozwój tej technologii w Polsce, w tym m.in grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Prowadzimy badania nad innymi obszarami zastosowań technologii blockchain w finansach, przyglądając się m.in. rozwiązaniom wspierającym finansowanie handlu czy wspomagającym procesy weryfikacji zgodności informacji w zakresie rozliczania transferów pieniężnych. Mamy ambicje dołączyć do grona najlepszych i najbardziej innowacyjnych banków w Europie, jednocześnie stając się najefektywniejszym bankiem na rynku krajowym - powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za rozwój innowacji Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

Alior Bank do wsparcia swojej działalności biznesowej wykorzystuje już sztuczną inteligencję i biometrię. Jako pierwszy wdrożył mechanizmy wideoweryfikacji przy zakładaniu rachunków osobistych. Uruchomił również pierwszy w Polsce w pełni internetowy kantor walutowy.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)SzSz