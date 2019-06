PFR zainwestuje 400 mln w infrastrukturę turystyczną

Ponad 400 mln zł na rozwój kolejek linowych i infrastruktury turystycznej zainwestują Polskie Koleje Linowe (PKL) do 2025 r. Nowe kolejki mają powstać m.in. na Kasprowym Wierchu i Jaworzynie Krynickiej, a także nad Soliną.

Zaprezentowane w poniedziałek na Kasprowym Wierchu przez władze Polskich Kolei Linowych i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) plany inwestycyjne obejmują lata 2019-2025. PFR jest właścicielem 99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych.

Zaprezentowana strategia zakłada największy realizowany dotychczas przez PKL program inwestycji o wartości ponad 400 mln zł, który ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną wielu polskich ośrodków w Tatrach, Bieszczadach i Beskidach - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Podkreślił, że Fundusz jest długoterminowym inwestorem, zainteresowanym rozwojem infrastruktury narciarskiej i turystycznej z korzyścią dla turystów, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnych walorów środowiskowych i we współpracy z lokalną społecznością.

Jestem przekonany, że zaprezentowane dziś plany inwestycyjne, w połączeniu z prognozowanym na kolejne lata intensywnym wzrostem popytu na rynku usług turystycznych w Polsce, który szacujemy na poziomie 10 proc. rocznie do 2021 r. przyczynią się także do wzrostu skali działalności i wartości PKL - dodał. Wskazał również, że Polskie Koleje Linowe mają bardzo dobre wyniki finansowe.

Borys podkreślił także, że szczególnie istotne dla spółki jest zachowanie naturalnych walorów środowiskowych polskich gór, zwłaszcza na terenach objętych ochroną.

Liczymy tutaj na dobra współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i samorządami - mówił.

Szczególnie oczekiwane są inwestycje w rejonie Kasprowego Wierchu. Plan obejmuje tu kompleksową modernizację infrastruktury na trasie narciarskiej w Kotle Goryczkowym - m.in. wymianę funkcjonującej od 1963 roku 2-osobowej kolei krzesełkowej na nowoczesną, 4-osobową kolei, spełniającą najnowsze standardy, w tym środowiskowe, a także korektę jej przebiegu. Dolna stacja ma być przeniesiona o około 150 m w dół. Realizacja tej części inwestycji planowana jest do 2023 r., a jej koszt to ok. 60 mln zł.

Jak wyjaśnił członek zarządu PKL Patryk Białokozowicz, spółka chce wprowadzić punktowe dośnieżanie tras narciarskich na Kasprowym Wierchu. W tym celu już od 2016 r. prowadzi stosowny monitoring środowiska, ponieważ konieczna będzie tu zgoda Tatrzańskiego Parku Narodowego. PKL chce też zbudować stałe, bezpieczne połączenie stacji szczytowej na Kasprowym Wierchu ze stacją górną w Kotle Goryczkowym. Dotychczas takie połącznie w zimie jest formowane ze śniegu. W planach jest także budowa centrum obsługi turystów przy stacji kolejki w Kuźnicach.

W zakresie pozostałej infrastruktury w rejonie Kasprowego Wierchu, spółka planuje modernizację budynków kolei głównej, mającą zapewnić swobodny dostęp ośrodka dla osób niepełnosprawnych, zwiększyć przestrzenie widokowe oraz poprawić organizację ruchu i usprawnić obsługę turystów. Planowana jest budowa tarasów widokowych na szczycie.

W planach PKL jest także modernizacja stacji dolnej kolejki na Gubałówkę oraz przebudowa budynku restauracji na szczycie tej góry. Na te inwestycje spółka chce przeznaczyć ok. 25 mln zł; inwestycje planuje na lata 2021-2023. Na sąsiednim Butorowym Wierchu ma m.in. powstać wieża widokowa o wysokości 45 metrów.

Kolejne inwestycje szacowane na 100 mln zł PKL chce przeprowadzić w Krynicy Zdroju, gdzie planowana jest budowa m.in. nowych kolei krzesełkowych na Jaworzynie Krynickiej. Tutaj inwestycje mają być zrealizowane w latach 2022-2023.

Nową atrakcję turystyczną PKL chce wybudować nad Soliną. Mają tam powstać widokowa kolej gondolowa i wieża widokowa. Na tę inwestycję spółka chce przeznaczyć ok. 60 mln zł, a nowa atrakcja ma być realizowana w 2022 r. PKL chce także wybudować nową kolej gondolowo-krzesełkową ze szczytu Palenicy w Szczawnicy do przystani flisackiej. obsługującej spływ przełomem Dunajca. Tutaj spółka zamierza zainwestować ponad 40 mln zł, a inwestycja planowana jest na 2024 r.

W 2013 r. w efekcie prywatyzacji akcje PKL kupiła spółka Polskie Koleje Górskie (PKG), powołana do tego celu przez cztery samorządy podhalańskie. Pieniądze na zakup, czyli 215 mln zł, zapewnił fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners. Następnie fundusz przekazał swoje akcje specjalnie powołanej do tego celu spółce Altura, zarejestrowanej w Luksemburgu.

9 października 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju ogłosił zakup akcji PKL.

SzSz(PAP)