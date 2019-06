S&P podniosła perspektywę ratingu Banku Pekao

Agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ocen ratingowych Banku Pekao S.A. do pozytywnej ze stabilnej oraz podwyższyła rating samodzielny Banku Pekao S.A. do „bbb+” z „bbb”. Potwierdziła pozostałe oceny ratingowe banku

S&P uzasadniając swoje decyzje dotyczące Banku Pekao wymieniła perspektywę utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Polski, które ogranicza ryzyko kredytowe dla sektora bankowego. W efekcie czego polski sektor bankowy awansował w skali oceny ryzyka S&P tzw. Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) do poziomu „4” z „5”. Agencja S&P zwróciła również uwagę na relatywnie silniejszą pozycję kapitałową Banku Pekao w środowisku obniżonego ryzyka gospodarczego w Polsce.

Bank Pekao przyjmuje decyzję agencji ratingowej jako pozytywną ocenę konserwatywnego podejścia do zarządzania kapitałem oraz transparentnej polityki dywidendowej. Wpisują się one w realizację strategii do 2020 roku, która łączy zrównoważony wzrost z utrzymaniem silnej pozycji kapitałowej i niskich kosztów ryzyka na tle sektora - czytamy w komentarzu przesłanym redakcji przez biuro prasowe banku Pekao.