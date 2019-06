Sąd Najwyższy w USA nie daje się homodyktaturze

Sąd Najwyższy USA w poniedziałek uchylił orzeczenie sądu niższej instancji, który właścicielom cukierni w stanie Oregon nakazał zapłacenie grzywny za odmowę przygotowania tortu weselnego dla pary lesbijek. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia

Spór rozpoczął się w 2013 roku, gdy Melissa i Aaron Klein, właściciele cukierni w mieście Gresham pod Portland, odmówili wykonywania tortu weselnego dla dwóch kobiet planujących ślub. Powołali się przy tym na względy religijne.

Kobiety, Rachel i Laurel Bowman-Cryer, które od 2014 roku są w związku małżeńskim i mają dwoje dzieci, złożyły skargę w stanowym Urzędzie Pracy i Przemysłu, a ten nałożył na Kleinów grzywnę w wysokości 135 tys. dolarów, uznając, że naruszyli oni stanowe prawo zakazujące odmawiania obsługi ze względu na orientację seksualną.

Właściciele cukierni odwołali się od tej kary do stanowego sądu apelacyjnego. Argumentowali, że grzywna narusza ich wolność słowa i wyznania, gwarantowane przez pierwszą poprawkę do konstytucji USA. Prawnicy Kleinów wskazywali ponadto, że powstały spór prawny zmusił ich klientów do wycofania się z branży.

W 2017 roku sąd apelacyjny stanu Oregon odrzucili argumentację Kleinów, uznając, że powodem nałożenia kary nie była wyznawana przez nich religia, a fakt, że nie zastosowali się do obowiązującego prawa. Rok później rozpatrzenia sprawy odmówił stanowy Sąd Najwyższy.

Teraz Sąd Najwyższy USA uchylił orzeczenie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w świetle wyroku, jaki sam wydał w czerwcu 2018 roku w podobnej sprawie. Federalny SN orzekł wówczas na korzyść piekarza z Kolorado, który odmówił przygotowania tortu weselnego dla gejów, powołując się na swoje wyznanie. Nie rozstrzygnięto jednak wówczas, czy niektóre firmy mogą być wyłączone spod obowiązywania przepisów antydyskryminacyjnych.

W nadchodzących miesiącach sędziowie federalnego SN zdecydują też, czy rozpatrywać sprawę kwiaciarki ze stanu Waszyngton, która odmówiła przygotowania kwiatów na wesele gejów. Stanowy Sąd Najwyższy w czerwcu br. orzekł przeciwko kwiaciarce.

W 21 z 50 stanów USA, w tym w Kolorado i Oregonie, obowiązują przepisy chroniące przed dyskryminacją osoby homoseksualne. W 2015 roku Sąd Najwyższy USA uznał, że władze stanowe nie mogą zakazywać zawierania małżeństw parom jednopłciowym.

PAP, mw