12 mln euro więcej na pszczoły

Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek, że przeznaczy 120 mln euro na wsparcie dla sektora pszczelarskiego w UE w ciągu najbliższych trzech lat. Oznacza to wzrost o 12 mln euro w porównaniu ze wsparciem udzielonym tej branży w latach 2017-19

Pszczelarstwo jest ważną częścią unijnego sektora rolno-spożywczego, przyczynia się do utrzymania miejsc pracy na naszych obszarach wiejskich. Pszczoły mają również ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju naszego rolnictwa i zdrowych ekosystemów. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że wspólna polityka rolna, działająca w synergii z innymi kluczowymi funduszami europejskimi i krajowymi, zapewnia obecnie silniejsze narzędzia wsparcia tego sektora - powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan.

Wsparcie UE, udzielane w ramach krajowych programów pszczelarskich, zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r. Programy te są opracowywane na szczeblu krajowym we współpracy z sektorem w celu poprawy warunków w branży pszczelarskiej i wsparcia marketingu jej produktów. Środki obejmują na przykład edukację pszczelarzy, wsparcie w rozpoczęciu działalności pszczelarskiej, zwalczanie pasożytów niszczących ule, dania i środki na rzecz poprawy jakości miodu.

W 2018 r. w UE było 17,5 mln uli i ponad 600 tys. pszczelarzy. Pszczelarstwo jest praktykowane we wszystkich państwach członkowskich, a Wspólnota jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Kolonie pszczół miodnych są niezbędne dla rolnictwa i środowiska, zapewniając rozmnażanie roślin poprzez zapylanie, a samo pszczelarstwo przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.

PAP, mw

PAP, mw