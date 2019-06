Jacek Cichocki zeznaje przed komisją ds. VAT

Komisja ds. VAT rozpoczęła we wtorek przesłuchanie b. szefa MSW, b. szefa KPRM i b. szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów - Jacka Cichockiego. Na wtorek komisja zaplanowała jeszcze przesłuchanie b. wiceszefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, Adama Jassera.

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła we wtorek rano przesłuchanie b. ministra spraw wewnętrznych, b. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i b. przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacka Cichockiego.

Również na wtorkowym posiedzeniu komisja planuje przesłuchać kolejnego świadka - b. sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze i b. wiceprzewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Adama Jassera.

Do tej pory komisja śledczą ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim był - w poniedziałek - b. premier rządu koalicji PO-PSL (w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014) Donald Tusk.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

SzSz(PAP)