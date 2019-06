PGE stawia na energetykę słoneczną

Fotowoltaika już od kilku lat jest niekwestionowanym liderem globalnego rynku energii pod względem tempa rozwoju. Według danych prestiżowego stowarzyszenia SolarPower Europe, tylko w tym roku możemy spodziewać się na całym świecie 128 GW nowych mocy z energetyki słonecznej, a za cztery lata łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych (PV) może osiągnąć poziom nawet 1300 TW.

Polską odpowiedzią na te globalne wyzwania jest przygotowana przez Ministerstwo Energii strategia „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” Projekt PEP2040 zakłada, że do 2030 r. moc instalacji PV w naszym kraju ma wynieść 10,2 GW, w 2035 r. - 15,2 GW, a w 2040 r. - 20,2 GW. Obecnie mamy zainstalowane w Polsce zaledwie 0,7 GW w fotowoltaice. Grupa Kapitałowa PGE, będąca największym w Polsce przedsiębiorstwem energetycznym, chce być liderem we wprowadzeniu tych planów.

Ubiegły roku był dla energetyki solarnej przełomowy. Po raz pierwszy udało się uzyskać globalnie w ciągu 12 miesięcy ponad 100 GW mocy z instalacji PV. Oznaczało to, że powstało na świecie więcej ogniw fotowoltaicznych niż wszystkich elektrowni na paliwa kopalne i jądrowe razem wziętych oraz więcej niż wszystkich nowych obiektów związanych z energetyką odnawialną (OZE), takich jak wiatraki, czy duże elektrownie wodne.

Globalnym liderem branży PV są Chiny, w których tylko w tym roku zostanie zainstalowanych 43 GW nowych mocy z fotowoltaiki. W Europie najwięcej budować będą Niemcy, Hiszpanie, Francuzi, Holendrzy i Włosi.

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) fotowoltaika odnotowała w ubiegłym roku w naszym kraju największe – bo ponad 41 proc. – tempo rozwoju ze wszystkich instalacji OZE w Polsce. Dzięki temu pod koniec 2018 r. w Polsce mieliśmy blisko 147 MW mocy w instalacjach PV (nie licząc 339,5 MW w mikroinstalacjach).

Zgodnie z planami rządowymi w kolejnych latach ten proces będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Ważna rolę odegrać możeGK PGE, która ma ambicje uzyskać 25 proc. Udział w segmencie OZE w 2030 roku a fotowoltaika ma być jednym z elementów realizacji tej strategii.

W kręgu zainteresowania GK PGE są tereny niewykorzystywane w działalności grupy oraz takie gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji.

Pierwszy tego typu projekt GK PGE będzie realizować z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych należących do GA Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Będzie to instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Grupa Azoty Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach.

W ramach współpracy Grupa PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania GA Siarkopolu lub jako zapasowe źródło zasilania.