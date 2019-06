UOKiK: Zmowa dystrybutorów rowerów

UOKiK wszczął pięć postępowań, które mają wyjaśnić, czy nie doszło do porozumień ograniczających konkurencję przy dystrybucji rowerów i sprzętu rowerowego takich marek jak Merida, Trek i Cannondale - poinformował Urząd w komunikacie.

Chodzi o możliwe naruszenia prawa antymonopolowego, które zakazuje porozumień ograniczających konkurencję, m.in. przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu - np. pomiędzy producentem, wyłącznym dystrybutorem a sprzedawcami detalicznymi. Jak wskazano, zabronione jest nie tylko ustalanie cen, ale również zakazywanie lub ograniczanie partnerom handlowym sprzedaży przez internet.

Urząd sprawdza, czy takich praktyk nie stosowali producenci i dystrybutorzy rowerów oraz akcesoriów rowerowych - AMP Polska, Merida Polska, Trek Bicycle Corporation, Cossack i Aspire Sports.

Z naszych informacji wynika, że w przypadku kilku popularnych marek konsumenci mogą płacić więcej niż w warunkach konkurencji lub mieć ograniczony wybór sprzedawców. Wszczęliśmy pięć postępowań, w których będziemy to sprawdzać - poinformował cytowany w komunikacie Urzędu prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Jak poinformowano, postępowania wyjaśniające to wstępny etap działań urzędu, prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Obecnie trwa gromadzenie materiału dowodowego.

Pierwsze postępowanie dotyczy spółki AMP Polska. Jest to dystrybutor wielu marek akcesoriów rowerowych. Prowadzi własny sklep internetowy, a także sprzedaje produkty innym detalistom. Z informacji UOKiK wynika, że mogło dojść do tzw. dual pricing, czyli sytuacji, w której sprzedawcy internetowi muszą płacić więcej za te same produkty, niż sprzedawcy w tradycyjnych sklepach. AMP Polska mogła stosować odrębny, mniej korzystny system rabatowania dla partnerów handlowych, którzy nie posiadają sklepu stacjonarnego i chcą sprzedawać tylko online. Ponadto mogła zakazywać im sprzedawania produktów na portalach aukcyjnych.

UOKiK sprawdza też działania Merida Polska. To wyłączny dystrybutor producenta rowerów marki Merida. Z informacji urzędu wynika, że spółka mogła w niedozwolony sposób wpływać na ceny, które stosują sprzedawcy w polskich sklepach. Przedsiębiorca mógł odmawiać współpracy z partnerami, którzy sprzedają w internecie rowery taniej niż ceny sugerowane w aktualnej ofercie Merida Polska.

W kolejnych trzech postępowaniach zbadane będą praktyki spółek: Trek Bicycle Corporation, Cossack i Aspire Sports (m.in. rowery marki Cannondale). Urząd podejrzewa, że przedsiębiorcy mogli ograniczać możliwość sprzedaży online dystrybutorom, którzy prowadzili jednocześnie sklep internetowy i stacjonarny. Tym samym konsumenci mogli stracić możliwość nabycia rowerów na dogodnych dla siebie warunkach i po atrakcyjniejszej cenie.

