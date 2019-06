Inflacja nie wybuchnie nam w portfelach

Inflacja jest pod kontrolą i polskiej gospodarce nie grozi jej gwałtowny wystrzał - powiedział zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Teraz inflacja powoli wraca do 2,5 proc., z dwóch powodów. Przede wszystkim mamy cen wzrost żywności: drożeją mięso, owoce, warzywa. Ekonomiści nie powinni się jednak tym przejmować, o ile nie zacznie to wpływać na oczekiwania inflacyjne - powiedział Kotłowski na konferencji w Łodzi. - Drugi czynnik to inflacja bazowa. Wydaje się, że dzisiejszy wzrost inflacji bazowej to wypadkowa presji popytowej, ale w części są to też wzrosty cen ubezpieczeń. Inflacja jest pod kontrolą, nie grozi nam gwałtowny wystrzał inflacji - dodał.